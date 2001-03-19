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Раздел: Спорт  
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Джошуа может получить контракт на 500 миллионов долларов

Джошуа может получить контракт на 500 миллионов долларовЧемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) вскоре может стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Готовность сотрудничать с Джошуа выразил президент UFC Дана Уайт, предлагающий британскому супертяжу длительный контракт на 500 миллионов долларов. При этом Джошуа не собирается разрывать отношения со своим нынешним промоутером – главой компании «Matchroom Boxing» Эдди Хирном.

«Я заинтересован в предложении Уайта. Считаю, мы можем работать все вместе, втроем: я, Эдди и Дана. От Хирна я уходить точно не намерен, думаю, он и Уайт могут успешно сотрудничать. Это все бизнес. Если есть возможность заработать, значит, надо садиться за стол и вести переговоры. Как бы там ни было, сперва мы должны послушать Уайта и подумать над его предложением». Надеюсь, нам удастся вместе хорошо заработать и устроить несколько крутых поединков», - приводит слова Джошуа «BoxingScene».

31 марта Джошуа в Кардиффе проведет объединительный бой против новозеландского обладателя титула WBO Джозефа Паркера (24-0, 18 КО). В случае победы британцу останется сделать один шаг к статус абсолютного чемпиона мира.

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Считается, что главными целями Энтони Джошуа являются два непобежденных боксера – чемпион WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО).
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 Теги: Джошуа, бокс

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Сегодня, 13:22 » Автор: Иван Мартынов
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