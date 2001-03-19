Ломаченко прогнозирует легкую победу Усика над Гассиевым

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«Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если Саша покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко. Я так думаю», - сказал Ломаченко в комментарии для канала «EsNews» на «YouTube».Усик и Гассиев определят победителя WBSS 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель получит Кубок Мохаммеда Али, станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.Усик на пути к финалу Суперсерии прошел Марко Хука и Майриса Бриедиса, а Гассиев одержал досрочные победы над Кшиштофом Влодарчиком и Юниером Дортикосом.Что касается Василия Ломаченко, то украинец 12 мая в Нью-Йорк на основной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретится с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом.