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Ломаченко прогнозирует легкую победу Усика над Гассиевым
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) сделал прогноз на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).
«Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если Саша покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко. Я так думаю», - сказал Ломаченко в комментарии для канала «EsNews» на «YouTube».
Усик и Гассиев определят победителя WBSS 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель получит Кубок Мохаммеда Али, станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.
Усик на пути к финалу Суперсерии прошел Марко Хука и Майриса Бриедиса, а Гассиев одержал досрочные победы над Кшиштофом Влодарчиком и Юниером Дортикосом.
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Что касается Василия Ломаченко, то украинец 12 мая в Нью-Йорк на основной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретится с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом.
«Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если Саша покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко. Я так думаю», - сказал Ломаченко в комментарии для канала «EsNews» на «YouTube».
Усик и Гассиев определят победителя WBSS 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель получит Кубок Мохаммеда Али, станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.
Усик на пути к финалу Суперсерии прошел Марко Хука и Майриса Бриедиса, а Гассиев одержал досрочные победы над Кшиштофом Влодарчиком и Юниером Дортикосом.
Читайте также: Команда Усика пытается перенести финал Суперсерии в Киев
Что касается Василия Ломаченко, то украинец 12 мая в Нью-Йорк на основной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретится с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом.
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