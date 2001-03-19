НХЛ: поражения «Нэшвилла» и «Вегаса», результативная победа «Тампы»

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Лидер Запада «Нэшвилл» в домашнем матче не совладал с атакой «Торонто». У гостей после месячного перерыва вернулся в строй Остон Мэттьюз, и именно 20-летний американец забросил победную шайбу за пять минут до конца второго периода. Первой звездой матча стал Морган Райлли, отдавший три результативных передачи.«Вегас» в овертайме проиграл «Сан-Хосе», но стал вторым клубом Запада, набравшим 100 очков за сезон. Автором победной шайбы на 39-й секунде дополнительного времени стал Логан Кутюр. Победа над «Вегасом» стала для «Шаркс» шестой подряд.«Тампа» в выездном матче против «Айлендерс» пропустила шесть шайб, что не помешало «Молниям» одержать очередную победу. Основной вклад в успех гостей сделали Брэйден Поинт (1+2) и Джей Ти Миллер (2+0), который в третьем сезоне подряд забросил как минимум 20 шайб.Нью-Йорк Айлендерс — Тампа-Бэй 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)Каролина — Аризона 6:5 (2:2, 2:3, 2:0)Коламбус — Флорида 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)Оттава — Эдмонтон 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)Детройт — Вашингтон 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)Нэшвилл — Торонто 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)Чикаго — Ванкувер 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)Колорадо — Лос-Анджелес 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)Сан-Хосе — Вегас 2:1 (в овертайме) (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)