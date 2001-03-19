Биатлон. Домрачева опередила Макарайнен в спринте Тюмени

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С идеальной стрельбой белоруска одержала пятую победу в сезоне 33-ю в карьере. Домрачева едва ли не отобрала у Анастасии Кузьминой малый Хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок, отстав на словачки всего на 10 очков.Кайса Макарайнен безупречно прошла оба огневых рубежа, а провал Кузьминой, занявшей с тремя промахами 12-е место, позволил финке сократить отставание от соперницы до 16 очков. Вероятней всего, Макарайнен и Кузьмина имя чемпионки Кубка мира определят в воскресном масс-старте.Компанию Домрачевой и Макарайнен на подиуме составила Тириль Экхофф – звездная норвежка в Тюмени во второй раз в сезоне финишировала в топ-3 и вошла в топ-30 личного зачета Кубка мира.Сборная Украины в связи с бойкотом этапа в Тюмени и слабыми результатами в последних гонках потеряла максимальную квоту на следующий сезон.1. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0) 21:42.82. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0) +1.23. Тириль Экхофф (Норвегия, 1+0) +33.34. Анаис Бексон (Франция, 0+1) +43.75. Лиза Витоцци (Италия, 0+0) +47.7