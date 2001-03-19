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Раздел: Спорт  
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Биатлон. Домрачева опередила Макарайнен в спринте Тюмени

Биатлон. Домрачева опередила Макарайнен в спринте ТюмениБелорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительный спринт сезона на этапе Кубка мира в Тюмени.

С идеальной стрельбой белоруска одержала пятую победу в сезоне 33-ю в карьере. Домрачева едва ли не отобрала у Анастасии Кузьминой малый Хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок, отстав на словачки всего на 10 очков.

Кайса Макарайнен безупречно прошла оба огневых рубежа, а провал Кузьминой, занявшей с тремя промахами 12-е место, позволил финке сократить отставание от соперницы до 16 очков. Вероятней всего, Макарайнен и Кузьмина имя чемпионки Кубка мира определят в воскресном масс-старте.

Компанию Домрачевой и Макарайнен на подиуме составила Тириль Экхофф – звездная норвежка в Тюмени во второй раз в сезоне финишировала в топ-3 и вошла в топ-30 личного зачета Кубка мира.

Сборная Украины в связи с бойкотом этапа в Тюмени и слабыми результатами в последних гонках потеряла максимальную квоту на следующий сезон.

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Тюмень. Женщины. Результаты спринта:

1. Дарья Домрачева (Беларусь, 0+0) 21:42.8
2. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0) +1.2
3. Тириль Экхофф (Норвегия, 1+0) +33.3
4. Анаис Бексон (Франция, 0+1) +43.7
5. Лиза Витоцци (Италия, 0+0) +47.7
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 Теги: биатлон, Кубок мира, Домрачева

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Сегодня, 17:14 » Автор: Иван Мартынов
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