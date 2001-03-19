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Раздел: Спорт  
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Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую Аравию

Сборная Украины не смогла обыграть Саудовскую АравиюКоманда Андрея Шевченко в Испании не дожала участника финальной стадии чемпионата мира.

Шевченко выпустил в стартовом составе дебютанта сборной Андрея Лунина, место в основе получили Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Караваев и Артем Беседин.

«Сине-желтые» с первых секунд завладели инициативой и начали искать слабые места в обороне аравийцев. Вскрыть защиту соперника номинальным хозяевам удалось на 32-й минуте – Коноплянка подал с фланга, а Кравец четким ударом головой открыл счет в матче.

Спустя семь минут Саудовская Аравия ответила своей результативной атакой – едва ли не первая вылазка к воротам Лунина завершилась подачей углового и мощным ударом Аль-Муваллада.

Марлос перед перерывом мог возвращать Украине преимущество, но мяч после удара натурализованного бразильца прошел рядом со штангой.

Во втором тайме безоговорочное преимущество Украины образовалось только в концовке матча. Кульминационный момент поединка произошел на 89-й минуте, когда голкипер аравийцев с интервалом в несколько секунд парировал удары Беседина и Буяльского.

Во вторник, 27 марта, сборная Украины в Льеже (Бельгия) проведет контрольный матч против Японии. Начало поединка – в 15:20 по киевскому времени.

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Украина — Саудовская Аравия 1:1
Голы: Кравец, 32 — Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин — Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) — Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) — Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка — Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский — Хавсави, Могхави
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 Теги: сборная Украины, Саудовская Аравия, футбол

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Сегодня, 23:10 » Автор: Иван Мартынов
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