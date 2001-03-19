Кравец вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины

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Накануне Кравец отметился забитым мячом в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии (1:1). Этот гол стал для воспитанника «Динамо» восьмым в футболке сборной Украины и позволил ему прогрессировать в топ-10 лучших бомбардиров команды.Кравец по количеству забитых мячей в сборной сравнялся Тимерланом Гусейновым, Андреем Ворониным, Артемом Милевским и Русланом Ротанем. Вышеперечисленных футболистов Артем опережает по дополнительным показателям.Кравец в сборной в среднем за игру забивает по 0,38 мяча. Среди игроков, забивших как минимум 5 голов, лучшие показатели только у Андрея Ярмоленко (0,44) и Андрея Шевченко (0,43).1. Андрей Шевченко (1995-2012) – 48 голов2. Андрей Ярмоленко (2009-…) – 333. Евгений Коноплянка (2010-…) – 154. Сергей Ребров (1992-2006) – 155. Олег Гусев (2003-2016) – 136. Сергей Назаренко (2003-2012) – 127. Евгений Селезнев (2008-…) – 118. Андрей Воробей (2000-2008) – 99. Андрей Гусин (1993-2006) – 910. Артем Кравец (2011…) – 8