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Кравец вошел в топ-10 бомбардиров сборной Украины

Кравец вошел в топ-10 бомбардиров сборной УкраиныНападающий «Кайсериспора» Артем Кравец вошел в рейтинг лучших бомбардиров в истории сборной Украины.

Накануне Кравец отметился забитым мячом в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии (1:1). Этот гол стал для воспитанника «Динамо» восьмым в футболке сборной Украины и позволил ему прогрессировать в топ-10 лучших бомбардиров команды.

Кравец по количеству забитых мячей в сборной сравнялся Тимерланом Гусейновым, Андреем Ворониным, Артемом Милевским и Русланом Ротанем. Вышеперечисленных футболистов Артем опережает по дополнительным показателям.

Кравец в сборной в среднем за игру забивает по 0,38 мяча. Среди игроков, забивших как минимум 5 голов, лучшие показатели только у Андрея Ярмоленко (0,44) и Андрея Шевченко (0,43).

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Топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Украины:

1. Андрей Шевченко (1995-2012) – 48 голов
2. Андрей Ярмоленко (2009-…) – 33
3. Евгений Коноплянка (2010-…) – 15
4. Сергей Ребров (1992-2006) – 15
5. Олег Гусев (2003-2016) – 13
6. Сергей Назаренко (2003-2012) – 12
7. Евгений Селезнев (2008-…) – 11
8. Андрей Воробей (2000-2008) – 9
9. Андрей Гусин (1993-2006) – 9
10. Артем Кравец (2011…) – 8
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 Теги: сборная Украины, Кравец, футбол

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Сегодня, 11:37 » Автор: Иван Мартынов
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