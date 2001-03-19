Биатлон. Макарайнен выиграла преследование в Тюмени и стала лидером Кубка мира

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Кульминационный момент гонки произошел на заключительной стрельбе. Лидировавшие Лаура Дальмайер, Анаис Бескон и Дарья Домрачева синхронно ушли на штрафные круги, а Макарайнен выдержала сопротивление ветра и хладнокровно расстреляла все мишени.На последнем круге финка легко сбежала от Дальмайер, а с Бескон разобралась на последних метрах. Победа в Тюмени стала для Макарайнен второй в сезоне и 23-й в карьере.Анастасия Кузьмина вслед за победой в спринте забрала Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, но перед завтрашним масс-стартомформально потеряла лидерство в Кубке мира.На данный момент Макарайнен опережает Кузьмину на шесть очков, но после вычета двух худших гонок сезона словачка будет на пять баллов впереди. Таким образом, Макарайнен гарантированно станет трехкратной чемпионкой мира, если выиграет завтрашний масс-старт.1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+1+1+0) 30:52.72. Анаис Бексон (Франция, 0+0+0+1) +0.23. Лаура Дальмайер (Германия, 0+0+0+1) +17.54. Дарья Домрачева (Беларусь, 1+0+0+2) +35.15. Каролин Хорхлер (Германия, 1+0+0+0) +46.86. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+1+2+1) +59.9