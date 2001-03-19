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Раздел: Спорт  
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Биатлон. Макарайнен выиграла преследование в Тюмени и стала лидером Кубка мира

Биатлон. Макарайнен выиграла преследование в Тюмени и стала лидером Кубка мираФинская биатлонистка Кайса Макарайнен перед решающей гонкой сезона вернула себе лидерство в личном зачете Кубка мира.

Кульминационный момент гонки произошел на заключительной стрельбе. Лидировавшие Лаура Дальмайер, Анаис Бескон и Дарья Домрачева синхронно ушли на штрафные круги, а Макарайнен выдержала сопротивление ветра и хладнокровно расстреляла все мишени.

На последнем круге финка легко сбежала от Дальмайер, а с Бескон разобралась на последних метрах. Победа в Тюмени стала для Макарайнен второй в сезоне и 23-й в карьере.

Анастасия Кузьмина вслед за победой в спринте забрала Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, но перед завтрашним масс-стартом
формально потеряла лидерство в Кубке мира.

На данный момент Макарайнен опережает Кузьмину на шесть очков, но после вычета двух худших гонок сезона словачка будет на пять баллов впереди. Таким образом, Макарайнен гарантированно станет трехкратной чемпионкой мира, если выиграет завтрашний масс-старт.

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Тюмень. Женщины. Результаты гонки преследования:

1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+1+1+0) 30:52.7
2. Анаис Бексон (Франция, 0+0+0+1) +0.2
3. Лаура Дальмайер (Германия, 0+0+0+1) +17.5
4. Дарья Домрачева (Беларусь, 1+0+0+2) +35.1
5. Каролин Хорхлер (Германия, 1+0+0+0) +46.8
6. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+1+2+1) +59.9
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 Теги: Кубок мира, Макарайнен, биатлон

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Сегодня, 18:07 » Автор: Иван Мартынов
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