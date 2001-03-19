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НБА: «Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», «Филадельфия» разбила «Миннесоту»

НБА: «Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», «Филадельфия» разбила «Миннесоту»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

Отсутствие Криса Пола не помешало «Хьюстону» разгромить «Нью-Орлеан» и одержать рекордную в истории клуба 59-ю победу в регулярном чемпионате. Джеймс Харден выдал очередной мощный матч (27+6 подборов+8 передач), но в составе «Рокетс» нашелся игрок, сумевший выйти из тени лидеры команды. Швейцарский центровой Клинт Капела минимизировал эффективность Энтони Дэвиса (25 очков, 10 из 22 с игры) и собрал мощный дабл-дабл.

Игрок матча: Клинт Капела (18+16 подборов+6 блок-шотов).

«Филадельфия» всерьез нацелилась на попадание в топ-3 Восточной конференции. Шестую победу подряд «Сиксерс» оформили в домашнем матче с «Миннесотой». Хозяева выиграли три четверти с 27-очковым перевесом, а в заключительной 12-минутке позволили визитерам сократить отставание до приличного. Пять игроков «Филадельфии» набрали как минимум по 10 очков, а Бен Симмонс оформил очередной трипл-дабл.

Игрок матча: Бен Симмонс (15+12 подборов+13 передач).

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь в матче с «Орландо» за 27 минут набрал 15 очков и собрал 9 подборов, что не спасло его команду от дежурного поражения.

Игрок матча: Аарон Гордон (29+11 подборов+8 передач).

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Результаты матчей дня:

Филадельфия – Миннесота 120:108 (32:24, 27:28, 39:19, 22:37)

Детройт – Чикаго 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19)

Орландо – Финикс 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25)

Хьюстон – Нью-Орлеан 114:91 (29:16, 35:21, 19:24, 31:30)

Мемфис – Лейкерс 93:100 (28:17, 29:35, 14:19, 22:29)

Даллас – Шарлотт 98:102 (27:22, 21:32, 22:25, 28:23)
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 Теги: НБА, Хьюстон, Филадельфия

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Сегодня, 10:49 » Автор: Иван Мартынов
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