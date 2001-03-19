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НХЛ: поражения «Нэшвилла» и «Тампы», успехи «Вашингтона» и «Торонто»

НХЛ: поражения «Нэшвилла» и «Тампы», успехи «Вашингтона» и «Торонто»За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

«Нэшвилл» выиграл первый период выездного матча с «Миннесотой», но на этом успехи «Дикарей» иссякли. Победная шайба на счету Нино Нидеррайтера, а Джейсон Зукер отдал результативную передачу и впервые в карьере забросил 30 шайб за сезон.

Лидер Востока «Тампа» на выезде не совладала с защитой «Нью-Джерси». Голкипер хозяев Кит Кинкейд совершил 35 сэйвов, а победную шайбу забросил швейцарский талант «Дьяволов» Нико Хишер.

«Вашингтон» в результативном матче разобрался с «Монреалем» и приблизился к победе в Столичном дивизионе. Первой звездой матча стал Николас Бэкстрем, отдавший четыре ассиста, а Евгений Кузнецов и Том Уилсон забросили по две шайбы.

«Торонто» в решающем периоде дожал «Детройт» и практически снял вопросы о своем месте в топ-3 Атлантического дивизиона. За семь минут до конца матча Назем Кадри забросил 29-ю шайбу в сезоне и принес канадцам 45-ю победу.

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Результаты матчей дня:

Колорадо — Вегас 2:1 (по буллитам) (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Сан-Хосе — Калгари 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Торонто — Детройт 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Монреаль — Вашингтон 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Оттава — Каролина 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Флорида — Аризона 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Нью-Джерси — Тампа-Бэй 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Нью-Йорк Рейнджерс — Баффало 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Коламбус — Сент-Луис 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Миннесота — Нэшвилл 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Эдмонтон — Лос-Анджелес 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
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 Теги: НХЛ, Нэшвилл, Тампа-Бэй

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Сегодня, 11:34 » Автор: Иван Мартынов
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