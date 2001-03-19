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Раздел: Спорт  
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Биатлон. Цветков выиграл заключительную гонку сезона

Биатлон. Цветков выиграл заключительную гонку сезонаРоссиянин Максим Цветков стал победителем масс-старта на финальном этапе Кубка мира в Тюмени.

После первой стрельбы главный фаворит гонки Мартен Фуркад допустил два промаха и вычеркнул свое имя из списка претендентов на победу. 15 биатлонистов прошли огневой рубеж без промахов и сформировали многочисленную лидирующую группу.

На экваторе гонки идеальных стрелков осталось десятеро. В эту группу помимо Фуркада не входили Йоханнес Бё, Антон Шипулин, Джулиан Эберхард и другие звезды сезона.

После третьей стрельбы ситуация стала еще запутанней – сразу 10 биатлонистов располагались в 15 секундах от промежуточного лидера. С заключительным огневым рубежом быстрее и точнее остальных справились Цветков и Бьонтегор – на последнем круге россиянин сбежал от норвежца и отправился навстречу первой личной победе в карьере.

Мартену Фуркаду не удалось установить уникальный рекорд – француз в последней гонке сезона занял 19-е место и прервал серию подиумов. Фуркад, несмотря на провал в Тюмени, уверенно выиграл Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.

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Тюмень. Мужчины. Результаты масс-старта:

1. Максим Цветков (Россия, 0+0+0+0) 37:37.3
2. Эрленн Бьонтегор (Норвегия, 0+0+0+0) +2.7
3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+0) +16.6
4. Бенедикт Долль (Германия, 0+1+0+1) +22.1
5. Хенрик Лабелунд (Норвегия, 1+0+0+1) +22.1
6. Тарьей Бе (Норвегия, 0+1+0+0) +22.2
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 Теги: биатлон, Кубок мира

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Сегодня, 15:49 » Автор: Иван Мартынов
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