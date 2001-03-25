Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в Майами

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В третьем раунде «Miami Open» Свитолина отметилась волевой победой над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Украинка в четвертый раз подряд обыграла соперницу, но впервые за последние матчи позволила ей выиграть сет.В первом сете игра у Свитолиной не шла – украинка допустила 15 невынужденных ошибок, трижды проиграла свою подачу и ответила Гавриловой всего двумя брейками.Поражение в стартовом сете положительно сказалось на игре Свитолиной – Элина выиграла 12 из 13 следующих геймов и повторила свой лучший результат на турнире.В понедельник Элина Свитолина с третьей попытки попробует впервые пробиться в четвертьфинал турнира в Майами. Украинка сыграет с первой ракеткой Австралии Эшли Барти, у которой по личным встречам ведет со счетом 3:0.- Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 4:6, 6:0, 6:1