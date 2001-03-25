» » Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в Майами
Раздел: Спорт  
0

Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в Майами

Свитолина вышла в четвертый раунд турнира в МайамиСильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает шагать по турнирной сетке в Майами на соревнования категории Premier Mandatory с призовым фондом $7,972,535.

В третьем раунде «Miami Open» Свитолина отметилась волевой победой над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Украинка в четвертый раз подряд обыграла соперницу, но впервые за последние матчи позволила ей выиграть сет.

В первом сете игра у Свитолиной не шла – украинка допустила 15 невынужденных ошибок, трижды проиграла свою подачу и ответила Гавриловой всего двумя брейками.

Поражение в стартовом сете положительно сказалось на игре Свитолиной – Элина выиграла 12 из 13 следующих геймов и повторила свой лучший результат на турнире.



Читайте также: Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый раунд Australian Open

В понедельник Элина Свитолина с третьей попытки попробует впервые пробиться в четвертьфинал турнира в Майами. Украинка сыграет с первой ракеткой Австралии Эшли Барти, у которой по личным встречам ведет со счетом 3:0.

Элина Свитолина (Украина, 4) - Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – 4:6, 6:0, 6:1
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Свитолина, Майами, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:02 » Автор: Иван Мартынов
     127
     0

Похожие новости по теме

Свитолина успешно стартовала на турнире в Майами Свитолина успешно стартовала на турнире в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг представительного турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина провалила матч третьего раунда на турнире в Индиан-Уэллсе категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый раунд Australian Open Свитолина обыграла Костюк и вышла в четвертый раунд Australian Open

Украинское противостояние в третьем круге Открытого чемпионата Австралии завершилось в пользу более опытной Элины Свитолиной.

Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине Свитолина обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу на крупном турнире в Пекине серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом $6,289,521.

Свитолина оформила вторую победу в Пекине Свитолина оформила вторую победу в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла неуступчивую австралийку Эшли Барти и пробилась в 1/8 финала крупного турнира в Пекине серии WTA Premier Mandatory с призовым фондом $6,289,521.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх