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НХЛ: «Виннипег» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию»

НХЛ: «Виннипег» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию»За океаном приближается к завершению регулярный чемпионат 101-го сезона в НХЛ.

«Виннипег» в серии буллитов вырвал победу над «Нэшвиллом» и стал вторым клубом Западной конференции, обеспечившим себе место в плей-офф. «Джетс» отыгрались со счета 1:3, а решающий буллит забросил Марк Шайфли. Форвард хозяев Кайл Коннор набрал 3 очка (1+2) и стал первой звездой матча.

«Питтсбург» за 43 секунды до конца основного времени игры упустил победу над «Филадельфией», но в овертайме шайба Брайана Раста принесла «Пингвинов»43-ю победу в сезоне. Первой звездой матча стал Джастин Шульц, отдавший три результативных передачи.

«Бостон» в овертайме справился с «Миннесотой» и вплотную подобрался к «Тампе-Бэй» в борьбе за лидерство на Востоке. Давид Пастрняк во второй раз в карьере забросил 30 шайб за сезон, а Брэд Маршан точным броском принес «Брюинз» очередную победу.

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Результаты матчей дня:

Даллас — Ванкувер 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Виннипег — Нэшвилл 5:4 (по буллитам) (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Миннесота — Бостон 1:2 (в овертайме) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Эдмонтон — Анахайм 4:5 (в овертайме) (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Питтсбург — Филадельфия 5:4 (в овертайме) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
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 Теги: НХЛ, Виннипег, Питтсбург

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Сегодня, 11:25 » Автор: Иван Мартынов
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