НХЛ: «Виннипег» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Филадельфию»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Виннипег» в серии буллитов вырвал победу над «Нэшвиллом» и стал вторым клубом Западной конференции, обеспечившим себе место в плей-офф. «Джетс» отыгрались со счета 1:3, а решающий буллит забросил Марк Шайфли. Форвард хозяев Кайл Коннор набрал 3 очка (1+2) и стал первой звездой матча.«Питтсбург» за 43 секунды до конца основного времени игры упустил победу над «Филадельфией», но в овертайме шайба Брайана Раста принесла «Пингвинов»43-ю победу в сезоне. Первой звездой матча стал Джастин Шульц, отдавший три результативных передачи.«Бостон» в овертайме справился с «Миннесотой» и вплотную подобрался к «Тампе-Бэй» в борьбе за лидерство на Востоке. Давид Пастрняк во второй раз в карьере забросил 30 шайб за сезон, а Брэд Маршан точным броском принес «Брюинз» очередную победу.Даллас — Ванкувер 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)Виннипег — Нэшвилл 5:4 (по буллитам) (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)Миннесота — Бостон 1:2 (в овертайме) (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)Эдмонтон — Анахайм 4:5 (в овертайме) (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)Питтсбург — Филадельфия 5:4 (в овертайме) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)