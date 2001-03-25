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Раздел: Спорт  
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Гризманн планирует остаться в «Атлетико»

Гризманн планирует остаться в «Атлетико»Звездный французский нападающий Антуан Гризманн склоняется к подписанию нового контракта с «Атлетико».

Испанская пресса, ранее утверждавшая о заинтересованности Гризманна в переходе в «Барселону», сообщает, что француз охладел к трансферу в каталонский гранд и предпочитает как минимум на сезон остаться в «Атлетико».

Руководство «Матрасников» планирует предложить Гризманну контракт с повышенной зарплатой. В случае подписания нового соглашения сумма отступных за француза превысит 100 миллионов евро. Сообщается, что Гризманн выразил интерес в таком развитии событий.

По информации издания «AS», «Атлетико» заключил с «Барселоной» джентельменское соглашение по Гризманну. Каталонцы не станут вступать в переговоры с футболистом, если тот не подаст трансферный запрос.

Гризманн рассчитывает определиться со своим будущим до старта чемпионата мира в России. Лидер «Атлетико» на Мундиаль поедет в статусе лидера сборной Франции.

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Антуан Гризманн проводит один из лучших сезонов в карьере – во всех турнирах 27-летний француз отыграл 38 матчей, забив 23 мяча и отдав 13 результативных передач.
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 Теги: Гризманн, Атлетико, футбол

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Сегодня, 22:29 » Автор: Иван Мартынов
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