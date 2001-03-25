НБА: победы «Бостона» и «Филадельфии», осечка «Миннесоты»

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«Бостон» без особых проблем разобрался с «Финиксом» и стал вторым клубом Востока, достигшим отметки в 50 побед. Четыре игрока «Селтикс» набрали как минимум 15 очков, а Эл Хорфорд был близок к трипл-даблу (19+9 подборов+7 передач). Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь за 14 минут набрал 8 очков, собрал 6 подборов и завершил матч с показателем полезности «-19».: Джейсон Тэйтум (23+6 подборов).«Филадельфия» на пути к седьмой победе подряд уверенно разобралась с «Денвером». Ключевой в матче стала третья четверть, по ходу которой гости быстро расстались с небольшим преимуществом и не смогли вернуться в игру. Семь игроков «Севенти Сиксерс» завершили матч с двузначным показателем набранных очков, включая новичка Маркелла Фульца (10+8 передач), который из-за проблем с плечом провел первый матч в 2018 году.: Джоэль Эмбиид (20+13 подборов).Непозволительную роскошь в виде поражения от аутсайдера конференции себе позволила «Миннесота». В домашнем матче с «Мемфисом» «Волки» провалили решающую четверть и откатились на восьмую строку в Западной конференции. Эндрю Уиггинс и Карл-Энтони Таунс на двоих реализовали 12 из 30 бросков с игры.: Марк Газоль (20+10 подборов).Филадельфия – Денвер 123:104 (23:27, 28:32, 34:15, 38:30)Детройт – Лейкерс 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30)Шарлотт – Нью-Йорк 137:128 OT (27:22, 35:27, 25:33, 30:35, 20:11)Миннесота – Мемфис 93:101 (25:26, 34:33, 23:19, 11:23)Финикс – Бостон 94:102 (15:31, 30:17, 20:29, 29:25)