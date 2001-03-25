Украина – Япония. Анонс матча

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Ничья с Саудовской Аравией (1:1) в минувшую пятницу скорее разочаровала, нежели оставила положительный отпечаток от игры сборной. У «сине-желтых» вновь на обе ноги хромала реализация моментов, а у своих ворот ошибок избежать не удалось.В матче с Японией у Андрея Шевченко и тренерского штаба есть возможность проверить в деле тех игроков, которые не появились в стартовом составе в поединке с аравийцами. С первых минут ожидается появление Андрея Пятова, Артема Беседина, Богдана Бутко, Руслана Малиновского и других.В сегодняшнем матче сборной Украины не помогут отбывшие в расположение молодежки Андрей Лунин, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев, а Никита Бурда покинул сборную из-за травмы.С Японией Украина пока пересекалась исключительно в товарищеских матчах. В 2002 году победу одержали азиаты, а спустя три года единственный гол покойного Андрея Гусина, позволил «сине-желтым» в Киеве взять реванш.Украина: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Соболь — Малиновский, Степаненко — Марлос, Зинченко, Коноплянка — БесединЯпония: Накамура – Уэда, Курумая, Седзи, Нагатомо – Хасебе – Хонда, Ямагучи, Сибасаки, Харагучи – НикадзимаТрансляция: ТРК «Украина» и «Футбол 1», 15:20Прогноз: 1:1