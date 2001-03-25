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Раздел: Спорт  
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Паккьяо вновь заинтересован в поединке с Ломаченко

Паккьяо вновь заинтересован в поединке с ЛомаченкоЛегендарный филиппинский боксер Мэнни Паккьяо (59-7-2, 38 КО) вернулся к варианту с проведением боя с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

Паккьяо, несмотря на скандальное расставание со своим многолетним промоутером Бобом Арумом из компании «Top Rank», готов обсудить с ветераном промоутерского цеха проведение поединка с чемпионом мира в двух весовых категориях Василием Ломаченко.

«Арум приглашен на бой, и никаких проблем нет. Думаю, после моего боя с Маттиссе мы с ним обсудим возможность проведения поединка Паккьяо-Ломаченко», - приводит слова Паккьяо портал «BoxingScene».

Бой Ломаченко-Паккьяо станет возможным, если оба боксера выиграют свои следующие поединки. Украинец 12 мая в Нью-Йорке встретится с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом, а филиппинец 8 июля в Малайзии отбоксирует с аргентинцем Лукасом Матиссе.

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Ранее Василий Ломаченко дал понять, что не видит смысла в бою 39-летним Мэнни Паккьяо, карьера которого находится на спаде и приближается к логическому завершению.
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 Теги: Паккьяо, Ломаченко, бокс

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Сегодня, 13:24 » Автор: Иван Мартынов
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