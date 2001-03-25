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НБА: «Хьюстон» и «Торонто» побеждают, поражения «Голден Стейта» и «Кливленда»

НБА: «Хьюстон» и «Торонто» побеждают, поражения «Голден Стейта» и «Кливленда»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Хьюстон» без отдыхавшего Джеймса Хардена легко разобрался с «Чикаго». «Рокетс» до большого перерыва сколотили комфортный перевес, а во второй половине матча без проблем удержали добытое преимущество. Шесть игроков «Хьюстона» набрали как минимум по 10 очков, а Крис Пол оформил дабл-дабл (13+10 передач).

Игрок матча: Эрик Гордон (31 око).

Мощная игра резервистов помогла «Торонто» на домашней площадке разобраться с «Денвером». Семь игроков «Рэпторс» набрали двухзначное количество очков, включая трех игроков скамейки запасных. У «Денвера» блистал Никола Йокич (29+16 подборов+8 передач), но усилий серба было недостаточно, чтобы сокрушить лидера Востока.

Игрок матча: Йонас Валанчюнас (15 + 7 подборов + 4 блок-шота)

«Кливленд» с треском провалил выезд в «Майами» - «Кавальерс» реализовали всего 36% бросков с игры, а с трехочковой дуги смогли отправить в цель только 4 попытки из 26. «Хит» мощно провели первую половину и не дали звездным гостям даже задуматься о камбэке.

Игрок матча: Келли Олиник (19 очков).

«Голден Стейт» без четырех игроков стартовой пятерки после большого перерыва не смог сопротивляться мотивированной борьбой за топ-3 на Востоке «Индианой». «Воины» впервые с 2014 года потерпели 20 поражений в регулярном чемпионате.

Игрок матча: Виктор Оладипо (24+6 подборов+6 передач).

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Результаты матчей дня:

Вашингтон – Сан-Антонио 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)

Торонто – Денвер 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)

Хьюстон – Чикаго 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)

Майами – Кливленд 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)

Нью-Орлеан – Портленд 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)

Сакраменто – Даллас 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)

Клипперс – Милуоки 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

Голден Стейт – Индиана 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)
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 Теги: НБА, Хьюстон, Торонто

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Сегодня, 11:59 » Автор: Иван Мартынов
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