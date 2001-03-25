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Раздел: Спорт  
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Аргентина без Месси потерпела крупнейшее поражение в истории

Аргентина без Месси потерпела крупнейшее поражение в историиВице-чемпион мира сборная Аргентины опозорилась в товарищеском матче против Испании.

Аргентинцы перед стартовым свистком понесли серьезную кадровую потерю – капитан сборной Лионель Месси из-за болей в области подколенного сухожилия не попал в заявку на матч. Не сыграли с испанцами Серхио Агуэро и Анхель ди Мария.

Без своих лидеров Аргентина в Испании потерпела крупнейшее поражение в истории. В третий раз латиноамериканский гранд проиграл со счетом 6:1 – в 1958 году с аналогичным счетом Аргентину разбила Чехословакия, а в 2009 году Месси и компания проиграли 1:6 Боливии.

Лионель Месси не смог до конца досмотреть избиение своей сборной. Звездный форвард «Барселоны» ушел с трибуны после шестого пропущенного мяча.



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Испания – Аргентина 6:1
Голы: Коста, 12, Иско, 27, 52, 75, Алькантара, 57, Аспас, 73 – Отаменди, 40

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике (Аспиликуэта, 72), Альба (Алонсо, 79) — Алькантара, Коке, Иньеста (Сауль, 56) – Иско (Лукас, 76), Коста (Аспас, 46), Асенсио

Аргентина: Ромеро (Кабальеро, 22) – Бустос (Меркадо, 62), Отаменди, Рохо, Тальяфико — Билья, Маскерано — Меза, Банега (Перес, 62), Ло Чельсо – Игуаин (Мартинес, 59)

Предупреждения: Иско – Тальяфико, Меза, Рохо, Павон
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 Теги: Аргентина, Испания, Месси

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Сегодня, 13:17 » Автор: Иван Мартынов
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