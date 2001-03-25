Украинский полузащитник может перейти в «Порту»

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Как утверждает издание «Record.pt», 22-летним Кузиком интересуется «Порту», а конкуренцию португальскому гранду в борьбе за украинца составляет польская «Ягеллония».Кузик летом становится свободным агентом. Маловероятно, что вингер останется в «Стали», которая считается главным претендентом на вылет из украинской Премьер-лиги.Кузик проводит лучший сезон в карьере – лидер «Стали» в 22 матчах чемпионата Украины забил шесть мячей и отдал три результативных передачи.Кузик является воспитанником киевского «Динамо». До перехода в «Сталь» Орест провел 25 матчей в ужгородской «Говерле», забив два мяча.Портал «Трансфермаркет» считает Ореста Кузика самым дорогостоящим футболистом «Стали». Стоимость украинца оценивается в 400 тысяч евро.