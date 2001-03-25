36 судей обслужат матчи чемпионата мира

Список главных судей на чемпионат мира:

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Впервые с 1938 года на чемпионате мира не будет судей из Великобритании. Единственный кандидат Марк Клаттенбург с прошлого года перестал обслуживать матчи чемпионата Англии и не попал в заявку. От принимающей стороны на чемпионате мира будет работать Сергей Карасев.УЕФА: Феликс Брых (Германия), Сергей Карасев (Россия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения) и Клеман Тюрпен (Франция).Конфедерация футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия) и Норберт Хауата (Таити).Южноамериканская конфедерация футбола: Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия) и Вилмар Ролдан (Колумбия).Азиатская конференция футбола: Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн).Африканская конфедерация футбола: Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия) и Бамлак Тессема (Эфиопия).Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).