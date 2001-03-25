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36 судей обслужат матчи чемпионата мира

36 судей обслужат матчи чемпионата мираМеждународная федерация футбола (ФИФА) объявила имена арбитров, назначенных на предстоящий чемпионат мира в России.

Впервые с 1938 года на чемпионате мира не будет судей из Великобритании. Единственный кандидат Марк Клаттенбург с прошлого года перестал обслуживать матчи чемпионата Англии и не попал в заявку. От принимающей стороны на чемпионате мира будет работать Сергей Карасев.

Список главных судей на чемпионат мира:

УЕФА: Феликс Брых (Германия), Сергей Карасев (Россия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения) и Клеман Тюрпен (Франция).

Конфедерация футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия) и Норберт Хауата (Таити).

Южноамериканская конфедерация футбола: Жулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия) и Вилмар Ролдан (Колумбия).

Азиатская конференция футбола: Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Сато Рюдзи (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн).

Африканская конфедерация футбола: Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия) и Бамлак Тессема (Эфиопия).

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

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Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).
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 Теги: ФИФА, чемпионат мира по футболу 2018 года, футбол

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Сегодня, 20:07 » Автор: Иван Мартынов
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