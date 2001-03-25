«Манчестер Сити» может отказаться от Зинченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Обозреватель издания «Manchester Evening News» Стюарт Бриннан не исключает, что летом украинском легионеру «Манчестер Сити» Александру Зинченко придется искать новую команду.Журналист сомневается, что наставник «Горожан» Хосеп Гвардиола на позиции левого защитника предпочтет Зинченко дорогостоящему экс-футболисту «Монако» Бенджамину Менди, который из-за проблем со здоровьем в дебютном сезоне в Англии провел всего пять матчей.Заработать игровое время в качестве центрального полузащитника Зинченко будет еще сложнее. Кевин де Брюйне, Давид Силва, Илкай Гюндоган, а также Иско, который летом может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити», не позволят украинцу пробиться в основную обойму.Ранее британское издание «The Sun» сообщило, что руководство «Манчестер Сити» предложит Зинченко новый контракт. Действующее соглашение украинца с воспитанником «Шахтера» истекает летом 2021 года.Александр Зинченко в текущем сезоне во всех турнирах отыграл 12 матчей. Украинец стал обладателем Кубка английской лиги и вскоре получит золотую медаль за победу в Премьер-лиге.