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Раздел: Спорт  
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Неймар успевает восстановиться к старту чемпионата мира

Неймар успевает восстановиться к старту чемпионата мираЗвездный бразильский форвард Неймар сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира в России.

Неймар в конце февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» получил травму пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Изначально предполагалось, что бразилец пропустит всего три недели, но его травма оказалась более серьезной и поставила под угрозу его выступление на чемпионате мира.

Теперь же бразильское издание «UOL» сообщает, что Неймар уже в апреле вернется в расположение «ПСЖ» и начнет набирать форму к заключительным матчам сезона. Пока же футболист на родине проходит процедуры под наблюдением личного физиотерапевта.

Неймар летом прошлого года за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». В текущем сезоне бразилец во всех турнирах отыграл 29 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.

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Сборная Бразилии, будучи одним из главных фаворитов чемпионата мира, на групповом этапе Мундиаля сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией, а в случае выхода в плей-офф бразильцы при определенных раскладах уже в 1/8 финала могут встретиться с Германией.
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 Теги: ЧМ-2018, Неймар, сборная Бразилии

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Сегодня, 11:40 » Автор: Иван Мартынов
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