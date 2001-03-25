Лидер «Шахтера» Марлос может перейти в «Интер»

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Согласно информации портала «Calciomercato.com», «Интер» возобновил интерес к Марлосу. Итальянский клуб несколько лет назад уже вступал в контакт с «Шахтером», но переговоры до логической точки доведены не были.Помимо Марлоса «Интер» рассматривает кандидатуру полузащитника РБ «Лейпцига» Марселя Забитцера, за которого «нерадзурри» придется заплатить около 30 миллионов евро.Источник отмечает, что Марлос является приоритетным вариантом для «Интера», поскольку трансфер Забитцера не вписывается в рамки финансового фейр-плей.Контракт Марлоса с «Шахтером» истекает летом 2019 года, что повышает вероятность скорого отъезда натурализованного бразильца из Украины. Портал«Трансфермаркет» оценивает Марлоса в 11 миллионов евро, но «Шахтер» за своего 29-летнего лидера попробует выручить не менее 20 миллионов в европейской валюте.Марлос проводит лучший сезон в карьере – во всех турнирах полузащитник «Шахтера» отыграл 33 матча, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач.