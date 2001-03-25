Теннисистка Возняцки признана самой влиятельной спортсменкой мира

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На первую строку журналисты «Forbes» делегировали генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру, следом в рейтинге расположились исполнительный директор ФИФА и МОК Лидия Нсекера, член исполнительного комитета ФИФА и генеральный директор Федерации футбола Франции Флоренс Хардуин, вице- президент компании «Nike» Анджела Донг, директор «Челси» Марина Грановская и редактор «BBC Sport» Барбара Слейтер.Вторая ракетка мира Каролин Возняцки заняла в рейтинге восьмую строку и стала самой влиятельной среди действующих спортсменок. Датчанка в 2018 году на Australian Open впервые выиграла турнир Большого шлема и на несколько недель вернулась на первую строку в мировом рейтинге.За 13 лет профессиональной карьеры Возняцки выиграла 28 турниров категории WTA, одержала 586 побед и заработала более 30 миллионов долларов призовых, что является четвертым показателем в истории женского тенниса.Помимо Каролин Возняцки в рейтинг самых влиятельных женщин в мировом спорте вошли еще три спортсменки – капитан сборной Индии по крикету Митали Радж, футболистка сборной Афганистана Надиа Надим, форвард «Барселоны» Лике Мартенс и гольфистка из Южной Кореи Парк Сун Хен.