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Раздел: Спорт  
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Теннисистка Возняцки признана самой влиятельной спортсменкой мира

Теннисистка Возняцки признана самой влиятельной спортсменкой мираИздание «Forbes» впервые представило рейтинг самых влиятельных женщин в мировом спорте.

На первую строку журналисты «Forbes» делегировали генерального секретаря ФИФА Фатму Самуру, следом в рейтинге расположились исполнительный директор ФИФА и МОК Лидия Нсекера, член исполнительного комитета ФИФА и генеральный директор Федерации футбола Франции Флоренс Хардуин, вице- президент компании «Nike» Анджела Донг, директор «Челси» Марина Грановская и редактор «BBC Sport» Барбара Слейтер.

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки заняла в рейтинге восьмую строку и стала самой влиятельной среди действующих спортсменок. Датчанка в 2018 году на Australian Open впервые выиграла турнир Большого шлема и на несколько недель вернулась на первую строку в мировом рейтинге.

За 13 лет профессиональной карьеры Возняцки выиграла 28 турниров категории WTA, одержала 586 побед и заработала более 30 миллионов долларов призовых, что является четвертым показателем в истории женского тенниса.

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Помимо Каролин Возняцки в рейтинг самых влиятельных женщин в мировом спорте вошли еще три спортсменки – капитан сборной Индии по крикету Митали Радж, футболистка сборной Афганистана Надиа Надим, форвард «Барселоны» Лике Мартенс и гольфистка из Южной Кореи Парк Сун Хен.
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 Теги: Возняцки, теннис, Forbes

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Сегодня, 18:54 » Автор: Иван Мартынов
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