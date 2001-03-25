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Раздел: Спорт  
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Вратарь сборной Украины в шаге от перехода в «Интер»

Вратарь сборной Украины в шаге от перехода в «Интер»Голкипер «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин может оказаться в видном клубе Серии А.

Авторитетное итальянское издание «La Gazzetta dello Sport» сообщает о переговорах между «Интером» и «Зарей» по 19-летнему вратарю Лунину, который считает одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы.

Трансфер Лунина оценивается в 10 миллионов евро. «Интер» в настоящее время не рассматривает украинца в качестве игрока стартового состава – предполагается, что Лунин проведет несколько сезонов в аренде в других клубах чемпионата Италии, а затем заменит в воротах «Интера» 33-летнего словенца Самира Хандановича.

Конкуренцию «Интеру» за Лунина составляют «Реал Сосьедад», «Вольфсбург», РБ «Лейпциг» и «Уотфорд». Вышеперечисленные клубы вышли на «Зарю» с
конкретными предложениями, но сам Лунин склоняется к переезду в Милан.

В текущем сезоне Лунин во всех турнирах отыграл 28 матчей – вратарь «Зари» девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности и пропустил 38 мячей.

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Трансферная стоимость Андрея Лунина оценивается в два миллиона евро. Контракт вратаря с «Зарей» рассчитан до лета 2019 года.
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 Теги: Лунин, Заря, Интер

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Сегодня, 12:37 » Автор: Иван Мартынов
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