Вратарь сборной Украины в шаге от перехода в «Интер»

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Авторитетное итальянское издание «La Gazzetta dello Sport» сообщает о переговорах между «Интером» и «Зарей» по 19-летнему вратарю Лунину, который считает одним из самых перспективных молодых голкиперов Европы.Трансфер Лунина оценивается в 10 миллионов евро. «Интер» в настоящее время не рассматривает украинца в качестве игрока стартового состава – предполагается, что Лунин проведет несколько сезонов в аренде в других клубах чемпионата Италии, а затем заменит в воротах «Интера» 33-летнего словенца Самира Хандановича.Конкуренцию «Интеру» за Лунина составляют «Реал Сосьедад», «Вольфсбург», РБ «Лейпциг» и «Уотфорд». Вышеперечисленные клубы вышли на «Зарю» сконкретными предложениями, но сам Лунин склоняется к переезду в Милан.В текущем сезоне Лунин во всех турнирах отыграл 28 матчей – вратарь «Зари» девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности и пропустил 38 мячей.Трансферная стоимость Андрея Лунина оценивается в два миллиона евро. Контракт вратаря с «Зарей» рассчитан до лета 2019 года.