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Раздел: Спорт  
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Джошуа – Паркер. Анонс боя

Джошуа – Паркер. Анонс бояВ Кардиффе на 70-тысячной арене «Миллениум» состоится первый с 2011 года объединительный бой в супертяжелом весе.

Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) и Джозеф Паркер (24-0, 18 КО) ближе к полуночи определят обладателя титулов WBA Super, IBF, IBO, WBO. Победитель боя окажется в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира и закрепит за собой статус лидера дивизиона.

Безоговорочным фаворитом боя букмекеры и эксперты считают Джошуа, который превосходит небитого новозеландского оппонента в мастерстве, антропометрии, физической силе и опыте, полученном после 11-раундового триллера с украинской легендой Владимиром Кличко. У Паркера в послужном списке подобных боев не было – поясом WBO Джозеф завладел после скучной победы над Энди Руисом, а в прошлом году откровенно не впечатлил в бою с
Хьюи Фьюри.

Процедура взвешивания и дуэль взглядов:



Слова:

Энтони Джошуа (Великобритания): «Я рад, что встречусь с достойным претендентом и уверен, что сделаю свое дело. Он подвижный и быстрый, но я смогу его контролировать. Несмотря на то, что для людей я чемпион мира, я чувствую себя претендентом. Я претендую на пояс чемпиона WBO, вот как я настроен».

Джозеф Паркер (Новая Зеландия): «Я побью его. Пока не решил, как буду побеждать – нокаутом или по очкам. Посмотрю по настроению во время боя. Джошуа можно побить. Он не бог. Он – человек. И покажу это в субботу вечером. Я просто не буду давать ему возможности восстановиться, буду постоянно его преследовать».

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На территории Украины бой Джошуа-Паркер показан не будет. В прямом эфире мегафайт покажут телеканалы «Sky Sports» (Великобритания), «Матч ТВ» (Россия), «Showtime» (США), «Viasat Sport Baltic» (Эстония) и другие.
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 Теги: Джошуа, Паркер, бокс

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Сегодня, 13:57 » Автор: Иван Мартынов
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