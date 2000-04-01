«ПСЖ» в очередной раз выиграл Кубок французской лиги

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На пути к финалу «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2), «Амьен» (2:0) и «Ренн» (3:2), а в финале команда Унаи Эмери легко разобралась с «Монако».Уже на восьмой минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти, а лучший бомбардир «ПСЖ» Эдинсон Кавани не без доли везения открыл счет в матче. Спустя четверть часа голкипер «Монако» Даниэль Субашич пропустил в ближний угол не самый сложный удар Анхеля Ди Мария.У монегасков до конца первого тайма были два отличных шанса вернуть интригу, но своими моментами подопечные Леонарду Жардима не воспользовались.За 30 минут до финального свистка номинальные гости смирились с поражением. Точку в матче поставил Кавани, которому после сольного прохода никто не помешал расстрелять вратаря «Монако».«ПСЖ» стал восьмикратным обладателем Кубка французской лиги при лишь одном поражении в финале.- Монако 3:0Голы: Кавани, 8 (с пенальти), 85, Ди Мария, 21: Трапп — Алвес, Кимпембе, Силва, Берчиче — Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81) — Мбаппе, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 52): Субашич — Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи — Фабиньо, Моутиньо (Геззаль, 79) — Лопеш (Диакаби, 73), Тилеманс (Йоветич, 46), Лемар — ФалькаоПредупреждения: Глик, Фалькао, Раджи