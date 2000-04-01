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«ПСЖ» в очередной раз выиграл Кубок французской лиги
Без пяти минут чемпион Франции «ПСЖ» в пятый раз подряд стал обладателем Кубка французской лиги.
На пути к финалу «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2), «Амьен» (2:0) и «Ренн» (3:2), а в финале команда Унаи Эмери легко разобралась с «Монако».
Уже на восьмой минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти, а лучший бомбардир «ПСЖ» Эдинсон Кавани не без доли везения открыл счет в матче. Спустя четверть часа голкипер «Монако» Даниэль Субашич пропустил в ближний угол не самый сложный удар Анхеля Ди Мария.
У монегасков до конца первого тайма были два отличных шанса вернуть интригу, но своими моментами подопечные Леонарду Жардима не воспользовались.
За 30 минут до финального свистка номинальные гости смирились с поражением. Точку в матче поставил Кавани, которому после сольного прохода никто не помешал расстрелять вратаря «Монако».
«ПСЖ» стал восьмикратным обладателем Кубка французской лиги при лишь одном поражении в финале.
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ПСЖ - Монако 3:0
Голы: Кавани, 8 (с пенальти), 85, Ди Мария, 21
ПСЖ: Трапп — Алвес, Кимпембе, Силва, Берчиче — Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81) — Мбаппе, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 52)
Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи — Фабиньо, Моутиньо (Геззаль, 79) — Лопеш (Диакаби, 73), Тилеманс (Йоветич, 46), Лемар — Фалькао
Предупреждения: Глик, Фалькао, Раджи
На пути к финалу «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2), «Амьен» (2:0) и «Ренн» (3:2), а в финале команда Унаи Эмери легко разобралась с «Монако».
Уже на восьмой минуте Килиан Мбаппе заработал пенальти, а лучший бомбардир «ПСЖ» Эдинсон Кавани не без доли везения открыл счет в матче. Спустя четверть часа голкипер «Монако» Даниэль Субашич пропустил в ближний угол не самый сложный удар Анхеля Ди Мария.
У монегасков до конца первого тайма были два отличных шанса вернуть интригу, но своими моментами подопечные Леонарду Жардима не воспользовались.
За 30 минут до финального свистка номинальные гости смирились с поражением. Точку в матче поставил Кавани, которому после сольного прохода никто не помешал расстрелять вратаря «Монако».
«ПСЖ» стал восьмикратным обладателем Кубка французской лиги при лишь одном поражении в финале.
Читайте также: «ПСЖ» в четвертый раз подряд выиграл Кубок французской лиги
ПСЖ - Монако 3:0
Голы: Кавани, 8 (с пенальти), 85, Ди Мария, 21
ПСЖ: Трапп — Алвес, Кимпембе, Силва, Берчиче — Верратти (Ло Чельсо, 70), Рабьо, Дракслер (Диарра, 81) — Мбаппе, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 52)
Монако: Субашич — Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи — Фабиньо, Моутиньо (Геззаль, 79) — Лопеш (Диакаби, 73), Тилеманс (Йоветич, 46), Лемар — Фалькао
Предупреждения: Глик, Фалькао, Раджи
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