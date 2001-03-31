Джошуа в объединительном бою по судейским запискам прошел Паркера

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Первый с 2011 объединительный бой в супертяжелом весе не оправдал ожиданий – неудобный сталь Паркера стал большой проблемой для Джошуа, которому так и не удалось всерьез потрясти боксера из Новой Зеландии.Джошуа за счет преимущества в антропометрических данных практически весь бой провел первым номером, но в его действиях не было той агрессии, благодаря которой год назад ему удалось сломить украинского ветерана Владимира Кличко. Паркер пытался отвечать фавориту резкими контратаками, однако серьезного успеха в этом деле не снискал.Во второй половине боя Паркер, понимая, что счет судейских записок явно не в его пользу, стал действовать активней, но для Джошуа не особо изобретательные атаки новозеландца не стали большой проблемой.В чемпионских раундах Джошуа не стал рисковать и спокойно добился победы единогласным решением судей (118-110, 118-110, 119-109). Счет судейских записок не отражает ход боя – все же Паркер выиграл на 2-3 раунда больше.Последней преградой для Энтони Джошуа на пути к статусу абсолютного чемпиона мира является американский обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО).