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«Динамо» одержало волевую победу в Мариуполе

«Динамо» одержало волевую победу в МариуполеВице-чемпион Украины киевское «Динамо» за счет ударного второго тайма на выезде обыграло «Мариуполь».

Многострадальный матч на границе зоны АТО вызвал небывалый резонанс в украинском футболе. Киевляне в первом круге проигнорировали визит в Мариуполь и получили техническое поражение. За тем, как «Динамо» исправляет свою прошлогоднюю ошибку, вживую наблюдали президент Украины Петр Порошенко и глава ФФУ Андрей Павелко.

«Мариуполь» в первом тайме играл активней, а потому гол хозяев не стал неожиданностью – Тотовицкий после ошибки Бойко на выходе забил курьезный мяч и убежал праздновать со всей командой.

В перерыве главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич бросил в бой Шапаренко, и именно Николай стал главным инициатором камбэка. На 47-й минуте юный хавбек ассистировал на Беседина, а спустя 20 минут шикарным дальним ударом вывел «Динамо» вперед.

Виктор Цыганков на 72-й минуте, казалось, снял интригу, но «Мариуполь» едва ли не вытащил игру. Тотовицкий после подачи углового сократил отставание до минимума, а несколько перспективных атак хозяев прицельным ударом не завершились.

«Динамо» до трех очков сократило отставание от «Шахтера», однако «горняки» в случае победы над «Зарей» вновь уйдут в отрыв.

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Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 — Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов — Дава, Яворский, Насонов, Демири — Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) — Дедечко
(Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко — Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера — Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) — Беседин.

Предупреждения: Дедечко - Бойко, Гармаш, Бурда
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Мариуполь

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Сегодня, 19:21 » Автор: Иван Мартынов
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