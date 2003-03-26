«Динамо» одержало волевую победу в Мариуполе

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Многострадальный матч на границе зоны АТО вызвал небывалый резонанс в украинском футболе. Киевляне в первом круге проигнорировали визит в Мариуполь и получили техническое поражение. За тем, как «Динамо» исправляет свою прошлогоднюю ошибку, вживую наблюдали президент Украины Петр Порошенко и глава ФФУ Андрей Павелко.«Мариуполь» в первом тайме играл активней, а потому гол хозяев не стал неожиданностью – Тотовицкий после ошибки Бойко на выходе забил курьезный мяч и убежал праздновать со всей командой.В перерыве главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич бросил в бой Шапаренко, и именно Николай стал главным инициатором камбэка. На 47-й минуте юный хавбек ассистировал на Беседина, а спустя 20 минут шикарным дальним ударом вывел «Динамо» вперед.Виктор Цыганков на 72-й минуте, казалось, снял интригу, но «Мариуполь» едва ли не вытащил игру. Тотовицкий после подачи углового сократил отставание до минимума, а несколько перспективных атак хозяев прицельным ударом не завершились.«Динамо» до трех очков сократило отставание от «Шахтера», однако «горняки» в случае победы над «Зарей» вновь уйдут в отрыв.Мариуполь –2:3Голы: Тотовицкий, 28, 78 — Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.: Худжамов — Дава, Яворский, Насонов, Демири — Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) — Дедечко(Игнатенко, 79).: Бойко — Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера — Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) — Беседин.Предупреждения: Дедечко - Бойко, Гармаш, Бурда