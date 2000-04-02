Защитник «Зари» Чечер провел 400-й матч в чемпионате Украины

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Юбилейным для Чечера стал вчерашний матч 25-го тура Премьер-лиги против «Шахтера» (0:3). Чтобы отыграть в чемпионате Украины 400 матчей, 37-летнему защитнику потребовалось провести 18 неполных сезонов.Чечер с 2001 по 2015 года (с перерывом) выступал в донецком «Металлурге», а после ликвидации клуба присоединился к «Заре», вместе с которой брал бронзу в чемпионате Украины и играл в групповом этапе Лиги Европы.1. Александр Шовковский («Динамо») – 426 матчей.2. Олег Шелаев («Заря», «Шахтер», «Днепр», «Металлург» Д, «Кривбасс», «Металлист») – 412 матчей, 34 гола.3. Александр Чижевский («Карпат», «Шахтер», «Металлург» З, «Таврия», «Волынь», «Закарпатье») – 400, 3 гола.4. Вячеслав Чечер («Кривбасс», «Металлург» Д, «Карпаты», «Заря») – 400 матчей, 36 голов.5. Александр Горяинов («Металлист», ЦСКА, «Кривбасс») – 391 матч.6. Сергей Назаренко («Днепр», «Таврия», «Черноморец», «Металлист») – 373 матча, 73 гола.7. Руслан Ротань («Днепр», «Динамо») – 369 матчей, 39 голов.8. Сергей Шищенко («Металлист», «Шахтер», «Нива», «Кривбасс», «Металлург» З, «Металлург» Д, «Ильичевец», «Черноморец») – 363 матча, 54 гола.9. Руслан Костышин («Арсенал», «Днепр», «Кривбасс») – 359 матчей, 30 голов.10. Сергей Закарлюка («Днепр», «Арсенал», «Металлург Д», «Шахтер», «Ильичевец», «Ворскла») – 356 матчей, 75 голов.Среди действующих футболистов ближе остальных к топ-10 находится капитан «Шахтера» Дарио – хорват, в настоящее время отбывающий дисквалификацию по допинговому делу, с 2003 года провел в чемпионате Украины 339 матчей.