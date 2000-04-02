НХЛ: «Нэшвилл» разобрался с «Тампой», юбилей Овечкина

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В центральном матче дня «Нэшвилл» взял реванш у «Тампы» за два предыдущих поражения. Первой звездой матча стал Филипп Форсберг – швед оформил дубль и в третий раз в карьере пересек отметку в 60 набранных очков за сезон (23+38). «Хищники» в случае победы в следующем матче досрочно выиграют Западную конференцию.«Вашингтон» на выезде разобрался с «Питтсбургом» и досрочно выиграл Столичный дивизион. Для лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина матч с «Пингвинами» стал 1000-м в карьере. Россиянин стал 57-м хоккеистом в истории НХЛ, отыгравшим четырехзначное количество матчей в одном клубе.«Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Бостон» и приблизилась к попаданию в плей-офф. Победную шайбу в овертайме забросил Клод Жиру – 30-летний канадец побил личный рекорд, набрав за сезон 95 очков (29+66).«Анахайм» за счет домашней победы над «Колорадо» поднялся на третью строку в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» в решающем периоде отыгрались со счета 1:3, а в овертайме точный бросок Ондржея Каше принес хозяев важные два очка.Филадельфия – Бостон – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)Монреаль – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)Анахайм – Колорадо – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)