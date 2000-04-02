» » НХЛ: «Нэшвилл» разобрался с «Тампой», юбилей Овечкина
Раздел: Спорт  
0

НХЛ: «Нэшвилл» разобрался с «Тампой», юбилей Овечкина

НХЛ: «Нэшвилл» разобрался с «Тампой», юбилей ОвечкинаЗа океаном приближается к завершению регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

В центральном матче дня «Нэшвилл» взял реванш у «Тампы» за два предыдущих поражения. Первой звездой матча стал Филипп Форсберг – швед оформил дубль и в третий раз в карьере пересек отметку в 60 набранных очков за сезон (23+38). «Хищники» в случае победы в следующем матче досрочно выиграют Западную конференцию.

«Вашингтон» на выезде разобрался с «Питтсбургом» и досрочно выиграл Столичный дивизион. Для лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина матч с «Пингвинами» стал 1000-м в карьере. Россиянин стал 57-м хоккеистом в истории НХЛ, отыгравшим четырехзначное количество матчей в одном клубе.

«Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Бостон» и приблизилась к попаданию в плей-офф. Победную шайбу в овертайме забросил Клод Жиру – 30-летний канадец побил личный рекорд, набрав за сезон 95 очков (29+66).

«Анахайм» за счет домашней победы над «Колорадо» поднялся на третью строку в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» в решающем периоде отыгрались со счета 1:3, а в овертайме точный бросок Ондржея Каше принес хозяев важные два очка.

Читайте также: НХЛ: победы «Вашингтона» и «Вегас», громкий юбилей Овечкина

Результаты матчей дня:

Филадельфия – Бостон – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Монреаль – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Питтсбург – Вашингтон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Анахайм – Колорадо – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НХЛ, Нэшвилл, Тампа-Бэй

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:39 » Автор: Иван Мартынов
     106
     0

Похожие новости по теме

НХЛ: победы «Вашингтона» и «Вегас», громкий юбилей Овечкина НХЛ: победы «Вашингтона» и «Вегас», громкий юбилей Овечкина

За океаном завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ: «Питтсбург» справился с «Сент-Луисом», поражения «Вегаса» и «Вашингтона» НХЛ: «Питтсбург» справился с «Сент-Луисом», поражения «Вегаса» и «Вашингтона»

За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

НХЛ: рекорд «Вегаса», победы «Тампы» и «Нэшвилла» НХЛ: рекорд «Вегаса», победы «Тампы» и «Нэшвилла»

За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

НХЛ: «Тампа» и «Питтсбург» уступают, победы «Лос-Анджелеса» и «Вашингтона» НХЛ: «Тампа» и «Питтсбург» уступают, победы «Лос-Анджелеса» и «Вашингтона»

Завершен очередной день регулярного чемпионата 101-го сезона в истории НХЛ.

НХЛ: «Бостон» пробился в плей-офф, «Вашингтон» на 99% выиграл регулярный сезон НХЛ: «Бостон» пробился в плей-офф, «Вашингтон» на 99% выиграл регулярный сезон

За океаном приближается к завершению регулярный чемпионат сотого сезона в истории НХЛ.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх