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«Лестер» - новый претендент на звездного украинского вратаря

«Лестер» - новый претендент на звездного украинского вратаряКлуб английской Премьер-лиги «Лестер» хочет подписать голкипера «Зари» и сборной Украины Андрея Лунина.

Представитель Лунина Иракли Хведелиани в комментарии для «Football Italia» сообщил, что интерес к 19-летнему вратарю проявляют многие европейские клубы, но отметил, что официальных предложений «Заря» еще не получала.

«Мы вместе с отцом Лунина работаем над его будущей карьерой. Могу сказать, что мы не получали никаких официальных предложений от «Интера» или других клубов. Многие клубы интересуются им, от «Интера» до «Ювентуса», от «Зальцбурга» до «Лестера», но без конкретики.

У Андрея – хороший опыт для его возраста. Он уже дебютировал за национальную команду и играл в Лиге Европы», - сказал Хведелиани.

В списке претендентов на Лунина также фигурируют РБ «Лейпциг», «Уотфорд», «Рома», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Ливерпуль» и другие клубы.

В текущем сезоне Лунин во всех турнирах отыграл 29 матчей – вратарь «Зари» девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности и пропустил 41 мяч.

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Трансферная стоимость Андрея Лунина оценивается в два миллиона евро. Контракт вратаря с «Зарей» рассчитан до лета 2019 года.
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 Теги: Лестер, Лунин, трансфер

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Сегодня, 21:34 » Автор: Иван Мартынов
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