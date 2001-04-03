Примера: невероятное спасение «Барселоны», победы «Атлетико» и «Реала»

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«Барселона» в выездном матче с «Севильей» до 88-й минуты уступала 0:2, причем у хозяев было несколько убойных моментов, чтобы забить третий мяч и закрыть интригу. Своими шансами «Севилья» не воспользовалась, за что и была наказана – на 88-й минуте Суарес отквитал один мяч, а в следующей атаке Месси дальним ударом спас каталонцев от первого поражения в сезоне.«Реал» без Криштиану Роналду на выезде легко разобрался с «Лас-Пальмасом», а «Атлетико» добыл фирменную победу над «Депортиво». «Матрасники» в 15 домашних матчах Примеры пропустили лишь четыре мяча, что стало новым рекордом в истории испанского футбола.Атлетико - Депортиво 1:0Голы: Гамейро, 33 (с пенальти)Леганес – Валенсия 0:1Гол: Родриго, 62Эспаньол - Алавес 0:0Севилья — Барселона 2:2Голы: Васкес, 36, Муриэль, 49 — Суарес, 88, Месси, 89Лас-Пальмас — Реал 0:3Голы: Бэйл, 26, 51 (с пенальти), Бензема, 39 (с пенальти)Атлетик — Сельта 1:1Голы: Нуньес, 55 — Мендес, 90+1Жирона – Леванте 1:1Голы: Гранель, 54 – Моралес, 68Эйбар – Реал Сосьедад 0:0Малага – Вильярреал 1:0Гол: Кастро, 37 (с пенальти)Хетафе – Бетис 0:1Гол: Леон, 8926 – Лионель Месси (Барселона)22 – Луис Суарес (Барселона)22 – Криштиану Роналду (Реал)17 – Антуан Гризманн (Атлетико)17 – Кристиан Стуани (Жирона)