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Примера: невероятное спасение «Барселоны», победы «Атлетико» и «Реала»
Вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» в выездном матче с «Севильей» до 88-й минуты уступала 0:2, причем у хозяев было несколько убойных моментов, чтобы забить третий мяч и закрыть интригу. Своими шансами «Севилья» не воспользовалась, за что и была наказана – на 88-й минуте Суарес отквитал один мяч, а в следующей атаке Месси дальним ударом спас каталонцев от первого поражения в сезоне.
«Реал» без Криштиану Роналду на выезде легко разобрался с «Лас-Пальмасом», а «Атлетико» добыл фирменную победу над «Депортиво». «Матрасники» в 15 домашних матчах Примеры пропустили лишь четыре мяча, что стало новым рекордом в истории испанского футбола.
Результаты матчей 30-го тура:
Атлетико - Депортиво 1:0
Голы: Гамейро, 33 (с пенальти)
Леганес – Валенсия 0:1
Гол: Родриго, 62
Эспаньол - Алавес 0:0
Севилья — Барселона 2:2
Голы: Васкес, 36, Муриэль, 49 — Суарес, 88, Месси, 89
Лас-Пальмас — Реал 0:3
Голы: Бэйл, 26, 51 (с пенальти), Бензема, 39 (с пенальти)
Атлетик — Сельта 1:1
Голы: Нуньес, 55 — Мендес, 90+1
Жирона – Леванте 1:1
Голы: Гранель, 54 – Моралес, 68
Эйбар – Реал Сосьедад 0:0
Малага – Вильярреал 1:0
Гол: Кастро, 37 (с пенальти)
Хетафе – Бетис 0:1
Гол: Леон, 89
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
26 – Лионель Месси (Барселона)
22 – Луис Суарес (Барселона)
22 – Криштиану Роналду (Реал)
17 – Антуан Гризманн (Атлетико)
17 – Кристиан Стуани (Жирона)
«Барселона» в выездном матче с «Севильей» до 88-й минуты уступала 0:2, причем у хозяев было несколько убойных моментов, чтобы забить третий мяч и закрыть интригу. Своими шансами «Севилья» не воспользовалась, за что и была наказана – на 88-й минуте Суарес отквитал один мяч, а в следующей атаке Месси дальним ударом спас каталонцев от первого поражения в сезоне.
«Реал» без Криштиану Роналду на выезде легко разобрался с «Лас-Пальмасом», а «Атлетико» добыл фирменную победу над «Депортиво». «Матрасники» в 15 домашних матчах Примеры пропустили лишь четыре мяча, что стало новым рекордом в истории испанского футбола.
Результаты матчей 30-го тура:
Атлетико - Депортиво 1:0
Голы: Гамейро, 33 (с пенальти)
Леганес – Валенсия 0:1
Гол: Родриго, 62
Эспаньол - Алавес 0:0
Севилья — Барселона 2:2
Голы: Васкес, 36, Муриэль, 49 — Суарес, 88, Месси, 89
Лас-Пальмас — Реал 0:3
Голы: Бэйл, 26, 51 (с пенальти), Бензема, 39 (с пенальти)
Атлетик — Сельта 1:1
Голы: Нуньес, 55 — Мендес, 90+1
Жирона – Леванте 1:1
Голы: Гранель, 54 – Моралес, 68
Эйбар – Реал Сосьедад 0:0
Малага – Вильярреал 1:0
Гол: Кастро, 37 (с пенальти)
Хетафе – Бетис 0:1
Гол: Леон, 89
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: разгромные победы «Реала» и «Барселоны», рокировка между «Севильей» и «Атлетико»
Лучшие бомбардиры:
26 – Лионель Месси (Барселона)
22 – Луис Суарес (Барселона)
22 – Криштиану Роналду (Реал)
17 – Антуан Гризманн (Атлетико)
17 – Кристиан Стуани (Жирона)
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