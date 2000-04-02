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«Реал» разгромил «Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

«Реал» разгромил «Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги ЧемпионовДействующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» в Турине снял вопрос о выходе в полуфинал еврокубка.

Двадцатая очная встреча «Реала» и «Ювентуса» стартовала с гола Криштиану Роналду – португалец уже на третьей минуте откликнулся на прострел Иско и забил свой восьмой гол в матчах с итальянским грандом. Попутно Роналду стал первым футболистом в истории Лиги Чемпионов, забившим в десяти матчах подряд.

«Ювентус» до перерыва усилиями Игуаина и Де Шильо мог сравнивать счет, «Реал» ответил ударом Крооса в перекладину. На 44-й минуте Дибала пробивал через себя, но не попал в створ ворот Наваса.

Во втором тайме «Реал» окончательно снял все вопросы о выходе в полуфинал. Роналду феноменальным ударом через себя оформил дубль, а Марсело после передачи Криштиану обыграл Буффона и довел счет до разгромного.

«Ювентус» впервые с 1999 года пропустил три мяча в домашнем матче Лиги Чемпионов. Кроме того, чемпион Италии на ответный матч потерял Паулу Дибалу, покинувшего поле на 65-й минуте после второй желтой карточки.

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Ювентус — Реал 0:3
Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон — Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) — Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) — Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс
Сандро — Игуаин.

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) — Иско (Асенсио, 75) — Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич

Удаление: Дибала, 66 (повторное предупреждение)
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 Теги: Реал, Ювентус, Лига Чемпионов

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Вчера, 23:53 » Автор: Иван Мартынов
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