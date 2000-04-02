Лига Чемпионов: «Бавария» на выезде справилась с «Севильей»

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«Севилье» на 32-й минуте усилия Пабло Сарабии удалось выйти вперед – парагваец оказался первым на мяче после передачи с левого фланга и легко переиграл голкипера немцев Ульрайха.«Бавария» благодаря везению оперативно сравняла счет – Навас неудачно подставил ногу под передачу Рибери, а вратарь хозяев Сория не успел среагировать на рикошет.Победный мяч гости также забили не без помощи рикошета – Рибери на дальней штанге нашел Алькантару, а испанец после небольшого касания со стороны Эскудеро зажег свою фамилию на табло «Рамон Санчес Писхуан».Ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Баварией» и «Севильей» состоится 11 апреля.Севилья —1:2Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (автогол), Алькантара, 68: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80): Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)Предупреждения: Корреа, Писарро — Рибери, Бернат, Мюллер