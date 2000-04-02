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Лига Чемпионов: «Бавария» на выезде справилась с «Севильей»

Лига Чемпионов: «Бавария» на выезде справилась с «Севильей»Чемпион Германии «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

«Севилье» на 32-й минуте усилия Пабло Сарабии удалось выйти вперед – парагваец оказался первым на мяче после передачи с левого фланга и легко переиграл голкипера немцев Ульрайха.

«Бавария» благодаря везению оперативно сравняла счет – Навас неудачно подставил ногу под передачу Рибери, а вратарь хозяев Сория не успел среагировать на рикошет.

Победный мяч гости также забили не без помощи рикошета – Рибери на дальней штанге нашел Алькантару, а испанец после небольшого касания со стороны Эскудеро зажег свою фамилию на табло «Рамон Санчес Писхуан».

Ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Баварией» и «Севильей» состоится 11 апреля.

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Севилья — Бавария 1:2
Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (автогол), Алькантара, 68

Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)

Предупреждения: Корреа, Писарро — Рибери, Бернат, Мюллер
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 Теги: Лига Чемпионов, Бавария, Севилья

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Сегодня, 00:07 » Автор: Иван Мартынов
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