Ястремская проиграла во втором раунде турнира в Чарльстоне

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Ястремская свой путь на «Volvo Car Open» начинала в квалификации – в финале предварительного турнира 17-летняя одесситка уступила бывшей украинкеМарине Заневской, но в статусе «лаки-лузера» таки попала в основную сетку, причем автоматически прошла во второй круг, заняв место четвертой сеяной Слоан Стивенс, которая после победы в Майами отказалась от выступления в Чарльстоне.Во втором раунде турнира в Чарльстоне Ястремская встречалась со 101-й ракеткой мира из США Бернардой Пера. Украинка не считалась фаворитом матча, но дала серьезный бой опытной сопернице.В первом сете Ястремская отыгралась со счета 2:4, затем на приеме упустила тройной сет-бол, а на тайбрейке в ответственный момент допустила несколько невынужденных ошибок и оказалась в положении догоняющей.Второй сет прошел под диктовку теннисистки из Украины – Ястремская сделала три брейка, а на своей подаче проиграла считанное количество розыгрышей.Ключевой момент матча произошел в седьмом гейме – Ястремская, сделав обратный брейк, со счета 30:0 уступила свою подачу, а попытка Даяны вернуться в игру успехом не увенчалась.Даяна Ястремская впервые в карьере сыграла в основной сетке турнира WTA Premier. Украинка упустила шанс дебютировать в топ-150 мирового рейтинга.Даяна Ястремская (Украина) –– 6:7, 6:1, 4:6