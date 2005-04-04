Ярмоленко летом может сменить клуб

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Авторитетное немецкое издание «Bild» анонсировало большие перестановки в «Боруссии» - немецкий клуб в связи с неудачным выступлением в текущем сезоне во время межсезонья планирует провести кадровую чистку состава и вернуть на пост консультанта авторитетного Матиаса Заммера.Согласно источнику, Заммер не видит для Ярмоленко места в «Боруссии». Помимо украинца летом команду могут покинуть Жереми Тольян, Нури Шахин, Гонсало Кастро и Сократис Папастатопулос.В дебютном сезоне в Германии Ярмоленко во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету экс-лидера «Динамо» 6 голов и 3 результативных передачи. Из-за травмы сухожилия, полученной в конце января, футболист пропустил более двух месяцев.Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Трансфер вингера стал крупнейшим в истории киевского «Динамо» - 25 миллионов евро.