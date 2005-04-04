» » Ярмоленко летом может сменить клуб
Раздел: Спорт  
0

Ярмоленко летом может сменить клуб

Ярмоленко летом может сменить клуб«Боруссия» Д во время ближайшего трансферного окна может продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Авторитетное немецкое издание «Bild» анонсировало большие перестановки в «Боруссии» - немецкий клуб в связи с неудачным выступлением в текущем сезоне во время межсезонья планирует провести кадровую чистку состава и вернуть на пост консультанта авторитетного Матиаса Заммера.

Согласно источнику, Заммер не видит для Ярмоленко места в «Боруссии». Помимо украинца летом команду могут покинуть Жереми Тольян, Нури Шахин, Гонсало Кастро и Сократис Папастатопулос.

В дебютном сезоне в Германии Ярмоленко во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету экс-лидера «Динамо» 6 голов и 3 результативных передачи. Из-за травмы сухожилия, полученной в конце января, футболист пропустил более двух месяцев.

Читайте также: Лига Чемпионов: «Бавария» на выезде справилась с «Севильей»

Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. Трансфер вингера стал крупнейшим в истории киевского «Динамо» - 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ярмоленко, Боруссия Д, чемпионат Германии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:35 » Автор: Иван Мартынов
     158
     0

Похожие новости по теме

Ярмоленко не вернется на поле в марте Ярмоленко не вернется на поле в марте

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы.

Ярмоленко признан лучшим игроком стартовых туров Бундеслиги Ярмоленко признан лучшим игроком стартовых туров Бундеслиги

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко ударно дебютировал в немецком футболе.

Официально. Ярмоленко – игрок дортмундской «Боруссии» Официально. Ярмоленко – игрок дортмундской «Боруссии»

Лидер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко официально представлен в качестве игрока дортмундской «Боруссии».

Ярмоленко успешно прошел медосмотр для дортмундской «Боруссии» Ярмоленко успешно прошел медосмотр для дортмундской «Боруссии»

Звездный украинский футболист Андрей Ярмоленко вскоре официально переедет в чемпионат Германии.

«Боруссия» Д сохраняет интерес к Ярмоленко «Боруссия» Д сохраняет интерес к Ярмоленко

Именитый немецкий клуб по-прежнему заинтересован в покупке лидера «Динамо» Андрея Ярмоленко.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх