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Лига Чемпионов: «Барселона» в шаге от полуфинала
«Барселона» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов легко разобралась с «Ромой».
«Барселона» с первого удара по мячу обозначила свою нацеленность на быстрый гол. Планы каталонцев долго не срабатывали, пока помочь хозяевам не вызвался Даниэле де Росси – ветеран «Ромы» так неудачно прервал передачу на Месси, что заставил своего вратаря вынимать мяч из сетки ворот.
В дебюте второго тайме «Барселона» закрыла все вопросы о выходе в полуфинале. Для начала Костас Манолас повторил «подвиг» Де Росси и отметился автогол, а спустя четыре минуты Жерар Пике в контратаке добил мяч после удара Луис Суареса и сэйва Алиссона
В концовке матча команды обменялись голами, что положение «Ромы» не улучшило. На гол Эдина Джеко ответил Суарес, который перед забитым мячом в Лиге Чемпионов совершил 30 «холостых» ударов.
Ответный матч между «Ромой» и «Барселоной» будет сыгран 10-го апреля.
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Барселона - Рома 4:1
Голы: Де Росси, 38 (автогол), Манолас, 55 (автогол), Пике, 59, Л. Суарес, 87 — Джеко, 80
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) — Месси, Луис Суарес.
Рома: Алиссон — Перес, Фасио, Манолас, Коларов — Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Строотман — Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.
Предупреждения: Коларов, Строотман
«Барселона» с первого удара по мячу обозначила свою нацеленность на быстрый гол. Планы каталонцев долго не срабатывали, пока помочь хозяевам не вызвался Даниэле де Росси – ветеран «Ромы» так неудачно прервал передачу на Месси, что заставил своего вратаря вынимать мяч из сетки ворот.
В дебюте второго тайме «Барселона» закрыла все вопросы о выходе в полуфинале. Для начала Костас Манолас повторил «подвиг» Де Росси и отметился автогол, а спустя четыре минуты Жерар Пике в контратаке добил мяч после удара Луис Суареса и сэйва Алиссона
В концовке матча команды обменялись голами, что положение «Ромы» не улучшило. На гол Эдина Джеко ответил Суарес, который перед забитым мячом в Лиге Чемпионов совершил 30 «холостых» ударов.
Ответный матч между «Ромой» и «Барселоной» будет сыгран 10-го апреля.
Читайте также: «Ливерпуль» разбил «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
Барселона - Рома 4:1
Голы: Де Росси, 38 (автогол), Манолас, 55 (автогол), Пике, 59, Л. Суарес, 87 — Джеко, 80
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Роберто (Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 66), Иньеста (Д. Суарес) — Месси, Луис Суарес.
Рома: Алиссон — Перес, Фасио, Манолас, Коларов — Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Строотман — Флоренци (Эль Шаарави, 72), Джеко, Перотти.
Предупреждения: Коларов, Строотман
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