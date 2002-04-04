Раздел: Спорт
Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов Украины
Полузащитник «Шахтер» Евгений Коноплянка резко подешевел по версии авторитетного портала «Трансфермаркерт».
Аналитики «Трансфермаркета» снизили актуальную стоимость Коноплянки с 12,5 миллионов до 9. Резкое падение связано с неудачным периодом в карьере украинского полузащитника – в последнее время Коноплянка окончательно потерял доверие тренерского штаба «Шальке» и довольствуется редкими выходами на замену.
На старте немецкого этапа карьеры Коноплянка по версии «Трансфермаркета» стоил 18 миллионов евро, а его пиковая трансферная стоимость была во время выступлений в «Севилье» - 25 миллионов в европейской валюте.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету воспитанника «Днепра» 4 гола и 4 результативных передачи.
Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:
1. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия) – 25 млн евро
2. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
3. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 9 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 9 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн
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6. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 6 млн
7. Евгений Хачериди («Динамо», Украина) – 5 млн
8. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
9. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 4,5 млн
10. Сергей Сидорчук («Динамо», Украина) – 4 млн
Аналитики «Трансфермаркета» снизили актуальную стоимость Коноплянки с 12,5 миллионов до 9. Резкое падение связано с неудачным периодом в карьере украинского полузащитника – в последнее время Коноплянка окончательно потерял доверие тренерского штаба «Шальке» и довольствуется редкими выходами на замену.
На старте немецкого этапа карьеры Коноплянка по версии «Трансфермаркета» стоил 18 миллионов евро, а его пиковая трансферная стоимость была во время выступлений в «Севилье» - 25 миллионов в европейской валюте.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету воспитанника «Днепра» 4 гола и 4 результативных передачи.
Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:
1. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия) – 25 млн евро
2. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
3. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 9 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 9 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн
Читайте также: Коноплянка потерял статус самого дорогостоящего футболиста Украины
6. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 6 млн
7. Евгений Хачериди («Динамо», Украина) – 5 млн
8. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
9. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 4,5 млн
10. Сергей Сидорчук («Динамо», Украина) – 4 млн
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