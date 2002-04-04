Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов Украины

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Аналитики «Трансфермаркета» снизили актуальную стоимость Коноплянки с 12,5 миллионов до 9. Резкое падение связано с неудачным периодом в карьере украинского полузащитника – в последнее время Коноплянка окончательно потерял доверие тренерского штаба «Шальке» и довольствуется редкими выходами на замену.На старте немецкого этапа карьеры Коноплянка по версии «Трансфермаркета» стоил 18 миллионов евро, а его пиковая трансферная стоимость была во время выступлений в «Севилье» - 25 миллионов в европейской валюте.В текущем сезоне Евгений Коноплянка во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету воспитанника «Днепра» 4 гола и 4 результативных передачи.1. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия) – 25 млн евро2. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн3. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 9 млн4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 9 млн5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн6. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 6 млн7. Евгений Хачериди («Динамо», Украина) – 5 млн8. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн9. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 4,5 млн10. Сергей Сидорчук («Динамо», Украина) – 4 млн