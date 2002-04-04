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Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов Украины

Коноплянка вылетел из тройки самых дорогих футболистов УкраиныПолузащитник «Шахтер» Евгений Коноплянка резко подешевел по версии авторитетного портала «Трансфермаркерт».

Аналитики «Трансфермаркета» снизили актуальную стоимость Коноплянки с 12,5 миллионов до 9. Резкое падение связано с неудачным периодом в карьере украинского полузащитника – в последнее время Коноплянка окончательно потерял доверие тренерского штаба «Шальке» и довольствуется редкими выходами на замену.

На старте немецкого этапа карьеры Коноплянка по версии «Трансфермаркета» стоил 18 миллионов евро, а его пиковая трансферная стоимость была во время выступлений в «Севилье» - 25 миллионов в европейской валюте.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка во всех турнирах отыграл 24 матча – на счету воспитанника «Днепра» 4 гола и 4 результативных передачи.

Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:

1. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия) – 25 млн евро
2. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
3. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 9 млн
4. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 9 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн

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6. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 6 млн
7. Евгений Хачериди («Динамо», Украина) – 5 млн
8. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
9. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 4,5 млн
10. Сергей Сидорчук («Динамо», Украина) – 4 млн
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 Теги: Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии

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Сегодня, 11:03 » Автор: Иван Мартынов
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