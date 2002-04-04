«Бавария» проявляет интерес к юному полузащитнику «Динамо»

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Не по годам зрелая игра Шапаренко в «Динамо» не осталась незамеченной со стороны скаутов «Баварии», сообщает портал Footballgazeta.com.Немецкий клуб готов сделать инвестицию в будущее и заплатить за Шапаренко 5 миллионов евро. При этом «Бавария» планирует как минимум на год оставить хавбека в аренде в «Динамо».Шапаренко впервые заставил говорить о себе в сезоне 2014-2015 – в составе «Мариуполя» юный хавбек отличился в матче с «Олимпиком» и стал вторым самым молодым автором забитого мяча в чемпионате Украины (16 лет и 238 дней).Летом 2015 года талантливый полузащитник перешел в «Динамо», а в ноябре прошлого года дебютировал в составе «бело-синих». На прошлой неделе Шапаренко в матче с «Мариуполем» забил свой дебютный гол в столичном гранде.Николай Шапаренко может стать вторым украинцем в составе «Баварии». С 2009 по 2013 года Анатолий Тимощук отыграл в немецком клубе 132 матча и стал победителем Лиги Чемпионов.