Лига Европы: «Арсенал» и «Атлетико» в шаге от полуфинала

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«Арсенал» в домашнем матче с «ЦСКА» впервые с 2004 года в еврокубках за один тайм забил четыре гола. «Канониры» весь матч терзали оборону российского клуба и закономерно добились разгромной победы.«Атлетико» забил два безответных мяча в ворота «Спортинга», подтвердив свой статус главного фаворита Лиги Европы. Коке открыл счет уже на 22-й секунде и вписал свое имя в историю клуба, как автор самого быстрого гола в еврокубках.Обидчик киевского «Динамо» «Лацио» благодаря ударному отрезку во втором тайме с преимуществом в два мяча в Риме переиграл РБ «Зальцбург».РБ «Лейпциг» в матче с «Марселем» впервые в недолгой еврокубковой истории сохранил свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол Тимо Вернера приблизил немцев к полуфиналу.– РБ Зальцбург 4:2Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71— Марсель 1:0Гол: Вернер, 45+1- Спортинг 2:0Голы: Коке, 1, Гризманн, 40- ЦСКА 4:1Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15