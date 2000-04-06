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Лига Европы: «Арсенал» и «Атлетико» в шаге от полуфинала
Сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.
«Арсенал» в домашнем матче с «ЦСКА» впервые с 2004 года в еврокубках за один тайм забил четыре гола. «Канониры» весь матч терзали оборону российского клуба и закономерно добились разгромной победы.
«Атлетико» забил два безответных мяча в ворота «Спортинга», подтвердив свой статус главного фаворита Лиги Европы. Коке открыл счет уже на 22-й секунде и вписал свое имя в историю клуба, как автор самого быстрого гола в еврокубках.
Обидчик киевского «Динамо» «Лацио» благодаря ударному отрезку во втором тайме с преимуществом в два мяча в Риме переиграл РБ «Зальцбург».
РБ «Лейпциг» в матче с «Марселем» впервые в недолгой еврокубковой истории сохранил свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол Тимо Вернера приблизил немцев к полуфиналу.
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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы:
Лацио – РБ Зальцбург 4:2
Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71
РБ Лейпциг — Марсель 1:0
Гол: Вернер, 45+1
Атлетико - Спортинг 2:0
Голы: Коке, 1, Гризманн, 40
Арсенал - ЦСКА 4:1
Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15
«Арсенал» в домашнем матче с «ЦСКА» впервые с 2004 года в еврокубках за один тайм забил четыре гола. «Канониры» весь матч терзали оборону российского клуба и закономерно добились разгромной победы.
«Атлетико» забил два безответных мяча в ворота «Спортинга», подтвердив свой статус главного фаворита Лиги Европы. Коке открыл счет уже на 22-й секунде и вписал свое имя в историю клуба, как автор самого быстрого гола в еврокубках.
Обидчик киевского «Динамо» «Лацио» благодаря ударному отрезку во втором тайме с преимуществом в два мяча в Риме переиграл РБ «Зальцбург».
РБ «Лейпциг» в матче с «Марселем» впервые в недолгой еврокубковой истории сохранил свои ворота в неприкосновенности, а единственный гол Тимо Вернера приблизил немцев к полуфиналу.
Читайте также: Лига Европы: «Атлетико» разбил «Локомотив», «Арсенал» увез победу из Милана
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы:
Лацио – РБ Зальцбург 4:2
Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Андерсон, 74, Иммобиле, 76 – Бериша, 30 (с пенальти), Минамино, 71
РБ Лейпциг — Марсель 1:0
Гол: Вернер, 45+1
Атлетико - Спортинг 2:0
Голы: Коке, 1, Гризманн, 40
Арсенал - ЦСКА 4:1
Голы: Рэмси, 9, 28, Ляказетт, 23 (с пенальти), 35 — Головин, 15
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