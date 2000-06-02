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Лучший бомбардир «Шахтера» перешел в «Бенфику»

Лучший бомбардир «Шахтера» перешел в «Бенфику»Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в статусе свободного агента перебрался в «Бенфику».

Феррейра после самого успешного сезона в карьере имел предостаточно вариантов продолжения карьеры – интерес к аргентинскому форварду проявляли московский ЦСКА, «Фиорентина», «Торино», «Эспаньол», «Спартак», «Андерлехт», «Наполи» и другие клубы, а в итоге Факундо сделал выбор в пользу вице-чемпиона Португалии «Бенфики».

С «Орлами» Феррейра подписал четырехлетний контракт. Ежегодно форвард «Шахтера» будет зарабатывать по 2,2 миллиона евро. Еще 4 миллиона евро аргентинцу полагаются в качестве подписного бонуса.

«Это действительно большой клуб. рад быть здесь. Я следил за «Бенфикой» с детства, ведь здесь играло много аргентинцев. Это очень узнаваемый клуб в Аргентине. Ди Мария, Аймар, Савиола… Когда аргентинцы, играющие здесь, сказали мне приезжать, я не сомневался ни секунды», - приводит слова Феррейры официальный сайт «Бенфики».

В последнем сезоне в составе «Шахтера» Феррейра во всех турнирах забил 30 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Всего в составе «Шахтера» на счету аргентинца 59 голов в 115 матчах.

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Ожидается, что после ухода Факундо Феррейры новым основным форвардом «Шахтера» станет нигериец Оларенваджу Кайоде, которого «горняки» могут выкупить у «Манчестер Сити». Также «горняки» планируют подписать экс-нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса, ставшего свободным агентом.
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 Теги: Феррейра, Шахтер, Бенфика

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Сегодня, 10:14 » Автор: Иван Мартынов
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