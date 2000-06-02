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Ярмоленко подешевел по версии «Трансфермаркета»

Ярмоленко подешевел по версии «Трансфермаркета»Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко ощутил последствия невыразительной второй половины прошлого сезона.

Авторитетный портал «Трансфермаркет» понизил стоимость Ярмоленко с 25 до 23 миллионов евро. Вингер «Боруссии» Д из-за травмы во второй половине прошлого сезона провел считанное количество матчей и отметился лишь одной результативной передачей.

Падение стоимости не помешало Ярмоленко с большим отрывом остаться самым дорогостоящим футболистом Украины. Следом за Андреем располагаются лидер «Шахтера» Марлос и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка, который за счет мощной концовки сезона увеличил свою стоимость на один миллион.

Топ-10 дорогостоящих футболистов Украины:

1. Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия) – 23 млн евро
2. Марлос («Шахтер», Украина) – 11 млн
3. Евгений Коноплянка («Шальке», Германия) – 10 млн
4. Тарас Степаненко («Шахтер», Украина) – 9 млн
5. Ярослав Ракицкий («Шахтер», Украина) – 8,5 млн

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6. Виктор Цыганков («Динамо», Украина) – 8 млн
7. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия) – 7 млн
8. Виктор Коваленко («Шахтер», Украина) – 5 млн
9. Денис Гармаш («Динамо», Украина) – 4,5 млн
10. Сергей Сидорчук («Динамо», Украина) – 4 млн
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 Теги: Ярмоленко, трансфер, футбол

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Сегодня, 10:47 » Автор: Иван Мартынов
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