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Звездный форвард «Тоттенхэма» подписал с клубом новый контракт

Звездный форвард «Тоттенхэма» подписал с клубом новый контрактНападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн заключил со «Шпорами» новое долгосрочное соглашение.

«Тоттенхэм» официально подтвердил договоренность с Кейном о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. Англичанин по новому соглашению получит существенную прибавку к зарплате и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги.

Согласно информации британской прессы, Кейн будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. С учетом бонусов его годичный оклад может вырасти до 15 миллионов фунтов.

Кейн два года назад уже продлевал контракт с «Тоттенхэмом». Президент английского клуба Дэниэл Леви, опасаясь интереса к футболисту со стороны «Реала», решил поощрить результативного форварда новым контрактом с существенно улучшенными личными условиями.

Портал «Трансфермаркет» оценивает Кейна в 150 миллионов евро, что делает 24-летнего форварда одним из самых дорогостоящих футболистов мира.

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Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В 213 матчах форвард сборной Англии забил 140 голов и отдал 22 результативных передачи.
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 Теги: чемпионат Англии, Тоттенхэм, Кэйн

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Сегодня, 17:47 » Автор: Иван Мартынов
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