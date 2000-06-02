Звездный форвард «Тоттенхэма» подписал с клубом новый контракт

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«Тоттенхэм» официально подтвердил договоренность с Кейном о продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. Англичанин по новому соглашению получит существенную прибавку к зарплате и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги.Согласно информации британской прессы, Кейн будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю. С учетом бонусов его годичный оклад может вырасти до 15 миллионов фунтов.Кейн два года назад уже продлевал контракт с «Тоттенхэмом». Президент английского клуба Дэниэл Леви, опасаясь интереса к футболисту со стороны «Реала», решил поощрить результативного форварда новым контрактом с существенно улучшенными личными условиями.Портал «Трансфермаркет» оценивает Кейна в 150 миллионов евро, что делает 24-летнего форварда одним из самых дорогостоящих футболистов мира.Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В 213 матчах форвард сборной Англии забил 140 голов и отдал 22 результативных передачи.