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«Голден Стейт» всухую разбил «Кливленд» в финале НБА

«Голден Стейт» всухую разбил «Кливленд» в финале НБА«Голден Стейт» за минимальные четыре матча разобрался с «Кливлендом» и защитил статус чемпиона НБА.

«Воины» не стали откладывать праздничные мероприятия и закрыли серию в выездном матче. В третьей четверти команда Стива Керра за счет фирменного ускорения добилась 20-очкового перевеса и задолго до конца матча сняла все вопросы о решающей победе.

Стивен Карри реализовал семь трехочковых бросков и набрал 37 очков, но этого не хватило, чтобы претендовать на награду MVP финала плей-офф. Второй год подряд самым ценным игроком решающей серии стал Кевин Дюрант, который в четвертом матче финала отметился трипл-даблом.

ЛеБрон Джеймс за 40 минут выбросил лишь 13 бросков с игры и завершил матч с показателем полезности «-21». После матча лидер «Кливленда» признался, что играл со сломанной рукой, которую повредил еще в первом поединке серии.

«Голден Стейт» впервые в истории франшизы защитил статус чемпиона НБА. Ранее «Воины» брали титул в 1956, 1975, 2015 и 2017 годах.

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Кливленд – Голден Стейт 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)

Кливленд: Джеймс (23 + 7 подборов + 8 передач), Лав (13 + 9 подборов), Смит (10).
Голден Стейт: Карри (37 + 6 подборов), Дюрант (20 + 12 подборов + 10 передач), Игудала (11).

Счет в серии – 0:4

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 Теги: Голден Стейт, Кливленд, НБА

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Сегодня, 10:48 » Автор: Иван Мартынов
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