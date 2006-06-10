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Халеп выиграла Ролан Гаррос и впервые стала чемпионкой Шлема

Халеп выиграла Ролан Гаррос и впервые стала чемпионкой ШлемаПервая ракетка мира Симона Халеп в финале Открытого чемпионата Франции одержала волевую победу над Слоан Стивенс.

Халеп к финалу Ролан Гаррос подходила в статусе фаворита, но три поражения в решающих матчах Шлемов оказывали на румынку серьезное давление. Стивенс в противовес к этому никогда не проигрывала в решающих матчах турниров WTA, включая сенсационную победу на прошлогоднем US Open.

На старте матча Стивенс сделала брейк и повела 4:1. Халеп впервые зацепилась за прием при счете 3:5, но упустила брейк-поинт и тут же позволила американке реализовать сет-бол.

Во второй партии Халеп еще раз отдала свою подачу и оказалась в нескольких геймах от третьего фиаско в финале Ролан Гаррос. Румынка сумела прибавить и выдала серию из четырех выигранных геймов подряд. Стивенс при счете 2:4 моментально сделала обратный брейк. В девятом гейме Слоан была в одном мяче от скрытого матч-бола, но Халеп вытащила тяжелый гейм на своей подаче, а спустя несколько минут получила неожиданный подарок от соперницы – Стивенс провалила защиту своей подачи, что автоматически принесло Халеп победу в сете.

Решающая партия прошла под тотальным контролем первой ракетки мира – Халеп с двумя брейками повела 5:0 и легко сделала последний шаг к дебютному триумфу на турнире Большого шлема.

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«Я мечтала о нем с тех пор, как начала играть в теннис. Это мой любимый «Шлем». Я всегда говорила, что, если смогу выиграть только один, то пусть это будет этот», - сказала Халеп после финала.

Титул в Париже принес Симоне Халеп 2,2 миллиона евро призовых и 2000 рейтинговых очков. Слоан Стивенс заработала 1,1 млн евро и 1300 очков, что позволит ей с понедельника дебютировать в топ-4.

Симона Халеп (Румыния, 1) – Слоан Стивенс (США, 10) – 3:6, 6:4, 6:1
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 Теги: Ролан Гаррос-2018, Халеп, Стивенс

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Сегодня, 05:59 » Автор: Иван Мартынов
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