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Раздел: Спорт  
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Фьюри возобновил карьеру победой над неизвестным албанцем

Фьюри возобновил карьеру победой над неизвестным албанцемБывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) в первом бою с 2015 года техническим нокаутом разобрался с Сефером Сефери (23-2, 21 КО).

Возвращение Фьюри с натяжкой напоминало бой профессионального боксера. Британец для камбэка выбрал соперника, который не соответствовал его габаритам – Сефери был на 26 сантиметров ниже экс-чемпиона и на 30 кг легче. На взвешивании Фьюри брал на руки соперника, много улыбался и шутил, подчеркивая несерьезность происходящего.

Сам бой запомнился разве что дракой в рингсайде, которая вызвала у Фьюри куда больше эмоций, нежели соперник. После четырех раундов Сефери посчитал, что уже отработал свой гонорар – албанец отказался выходить на следующий раунд, чем зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.

Бой с Сефером Сефери стал для Тайсона Фьюри первым с момента сенсационной победы над украинцем Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. Тот успех сделал британца чемпионом мира по четырем версиям, но в статусе лучшего боксера дивизиона Фьюри ни разу не появился на ринге и быстро превратился в одного из самых скандальных боксеров современности.

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 Теги: Фьюри, бокс

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Сегодня, 06:54 » Автор: Иван Мартынов
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