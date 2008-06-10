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Кроуфорд нокаутировал Хорна и стал чемпионом мира в третьей весовой категории

Кроуфорд нокаутировал Хорна и стал чемпионом мира в третьей весовой категорииАмериканский боксер Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) успешно дебютировал в полусреднем весе, остановив чемпиона WBO Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО).

Кроуфорд перешел в новую весовую категорию в статусе абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе. Котировки Хорна в мировом боксе резко подскочили после победы над Мэнни Паккьяо. Тем не менее, австралиец считался аутсайдером боя.

Кроуфорд не подвел ожидания букмекеров, вчистую разгромив экс-чемпиона. За счет отличного тайминга американец спокойно удерживал Хорна на удобной ему дистанции и регулярно тревожил голову соперника качественными одиночными ударами.

Во второй половине боя Хорн подустал, что позволило Кроуфорду окончательно сделать бой односторонним. В девятом раунде чемпион побывал в нокдауне – Кроуфорд пошел на добивание и вынудил рефери прекратить односторонний поединок.

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Теренс Кроуфорд вслед за Василием Ломаченко стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Именно эти боксеры располагаются на 2-3 местах в рейтинге лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, уступая только гегемону среднего веса Геннадию Головкину.

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 Теги: Хорн, Кроуфорд, бокс

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Сегодня, 12:01 » Автор: Иван Мартынов
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