«Бавария» интересуется юным полузащитником «Динамо»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

По информации «Sport Arena», 15-летнего хавбека на просмотр хотят пригласить «Бавария», РБ «Лейпциг» и «Штутгарт». В случае успеха Волошин может остаться в Германии и продолжить путь к профессиональному футболу в системе одного из немецких клубов.Волошин в марте этого года помог «Динамо» U-15 выиграть международный турнир «Ateitis Cup». Назар забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.В сезоне 2016-2017 перспективный полузащитник в составе «Динамо» U-14 в 22 матчах чемпионата Украины забил 22 мяча.На международной арене Назар Волошин принял участие в дебютной победе сборной Украины U-15. В апреле текущего года украинские юноши во втором тайме благодаря голам Попова и Волошина обыграли «Арсенал» U-16.