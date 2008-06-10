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Раздел: Спорт  
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«Бавария» интересуется юным полузащитником «Динамо»

«Бавария» интересуется юным полузащитником «Динамо»Гранд немецкого футбола «Бавария» и другие немецкие клубы проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» Назару Волошину.

По информации «Sport Arena», 15-летнего хавбека на просмотр хотят пригласить «Бавария», РБ «Лейпциг» и «Штутгарт». В случае успеха Волошин может остаться в Германии и продолжить путь к профессиональному футболу в системе одного из немецких клубов.

Волошин в марте этого года помог «Динамо» U-15 выиграть международный турнир «Ateitis Cup». Назар забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

В сезоне 2016-2017 перспективный полузащитник в составе «Динамо» U-14 в 22 матчах чемпионата Украины забил 22 мяча.

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На международной арене Назар Волошин принял участие в дебютной победе сборной Украины U-15. В апреле текущего года украинские юноши во втором тайме благодаря голам Попова и Волошина обыграли «Арсенал» U-16.
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Сегодня, 12:26 » Автор: Иван Мартынов
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