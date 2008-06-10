Надаль в 11-й раз выиграл Ролан Гаррос

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Финальный матч Ролан Гаррос продолжался почти три часа. Тим в первом сете достойно сражался с Надалем, но с каждой следующей партией австриец все реже праздновал успех на корте, так и не сумев затянуть решающий матч хотя бы еще на один сет.Надаль на пути к 11-й победе на Ролан Гаррос реализовал 5 из 17 брейк-поинтов и однажды упустил свою подачу. На счету испанца 0 эйсов, 3 двойных ошибки, 82% выигранных мячей с первой подачи, 26 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.Надаль стал вторым теннисистом, побеждавшим на одном Шлеме 11 раз. Испанец повторил рекорд Маргарет Корт, которая в 60-70 годах прошлого века доминировала на Australian Open.Титул в Париже стал для Надаля 17-м на турнирах Большого шлема. По этому показателю уроженец Мальорки уступает только Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед.За победу на Ролан Гаррос Рафаэль Надаль заработал 2,2 миллиона евро, что позволило ему вслед за Новаком Джоковичем и Роджером Федерером достичь отметки в 100 миллионов долларов призовых.– Доминик Тим (Австрия, 1) – 6:4, 6:3, 6:2