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Раздел: Спорт  
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Надаль в 11-й раз выиграл Ролан Гаррос

Надаль в 11-й раз выиграл Ролан ГарросИспанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима и продлил свою гегемонию на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции.

Финальный матч Ролан Гаррос продолжался почти три часа. Тим в первом сете достойно сражался с Надалем, но с каждой следующей партией австриец все реже праздновал успех на корте, так и не сумев затянуть решающий матч хотя бы еще на один сет.

Надаль на пути к 11-й победе на Ролан Гаррос реализовал 5 из 17 брейк-поинтов и однажды упустил свою подачу. На счету испанца 0 эйсов, 3 двойных ошибки, 82% выигранных мячей с первой подачи, 26 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.

Надаль стал вторым теннисистом, побеждавшим на одном Шлеме 11 раз. Испанец повторил рекорд Маргарет Корт, которая в 60-70 годах прошлого века доминировала на Australian Open.

Титул в Париже стал для Надаля 17-м на турнирах Большого шлема. По этому показателю уроженец Мальорки уступает только Роджеру Федереру, в активе которого 20 побед.

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За победу на Ролан Гаррос Рафаэль Надаль заработал 2,2 миллиона евро, что позволило ему вслед за Новаком Джоковичем и Роджером Федерером достичь отметки в 100 миллионов долларов призовых.

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 1) – 6:4, 6:3, 6:2
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 Теги: Ролан Гаррос-2018, Надаль, Тим

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Сегодня, 21:12 » Автор: Иван Мартынов
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